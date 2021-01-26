Жительница Пскова пожаловалась губернатору на крысу в унитазе

Жительница Пскова посреди ночи нашла живую крысу в собственной квартире. Она пошла в туалет и увидела, как грызун вынырнул из унитаза. Испытав шок, горожанка написала жалобу на сайте губернатора Псковской области.

В сообщении женщина заверила, что ей это не могло показаться, поскольку она не сумасшедшая и не пьющая. "В четыре утра в моей квартире на четвертом этаже по улице Стахановская, 1, из унитаза вылезла огромная крыса и при включении света опять туда нырнула. Мне плохо до сих пор, и я не могу сказать домочадцам, у них вообще истерика будет. Дезинфекцией канализации теперь не занимаются? А если бы [крыса, — прим. ред.] в дом вошла, а сколько заразы на ней? У меня внуки маленькие, нам и так эпидемий хватает", — посетовала горожанка.

На обращение женщине ответил глава горадминистрации Александр Братчиков. Он заверил, что по указанному адресу в подвальных помещениях ежемесячно проводят дератизацию. Кроме того, в доме периодически прочищают и систему водоотведения. Однако провести там дератизацию невозможно, констатировал чиновник.

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