Челябинские мошенники украли деньги с карт подростков из Барнаула

СК завершил расследование в отношении троих жителей Челябинска. Их обвиняют в краже, совершенной с банковского счета.
По версии следствия, в декабре 2019 года злоумышленники, находясь в Челябинске и используя вредоносную программу в интернете, украли деньги с банковских счетов троих жителей Барнаула, двое из которых являлись несовершеннолетними. Ущерб составил 14 тысяч рублей.
В ходе разбирательства злоумышленники признали свою вину полностью. Уголовное дело направили в суд.
Ранее amic.ru писал о барнаульце, который нашел на улице банковскую карту и купил в магазине спиртное на 2500 рублей. В отношении горожанина возбудили уголовное дело по статье "Кража".
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