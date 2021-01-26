У 90-летнего актера Ивана Краско родилась дочь

Народный артист России Иван Краско в возрасте 90 лет в шестой раз стал отцом. Об этом рассказали в программе "На самом деле" на Первом канале.

30-летняя возлюбленная актера Юлия Кичемасова рассказала журналистам, что ребенка удалось зачать благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения.

По ее словам, для рождения шестого ребенка Краско она воспользовалась биологическим материалом, который был заморожен еще во время отношений артиста с его третьей женой Натальей Вяль.

Дочь назвали Дарьей. В ближайшее время Иван Краско и Юлия Кичемасова собираются официально вступить в брак. Это будет уже пятая женитьба культурного деятеля.