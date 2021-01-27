Доктор Мясников назвал опасные последствия обезболивающих

Различные популярные обезболивающие могут вызвать гипертонию, инсульты, инфаркты, а также повлиять на течение сердечных заболеваний, предостерег врач и телеведущий Александр Мясников.
В эфире канала "Россия 1" он рассказал, что многие люди принимают лекарства, начиная "от древнего анальгина до вот этих всех ибупрофенов". Однако все это, по его словам, нестероидные противовоспалительные препараты, которые особенно опасны для людей старше 60 лет.
Если человек вынужден принимать обезболивающее на постоянной основе, то ему стоит пить парацетамол. Эти таблетки не вызывают побочных эффектов, которые повлияли бы на работу сердца и желудочно-кишечного тракта, резюмировал специалист.
Ранее доктор Мясников назвал причину не отказываться от алкоголя. Он отметил, что малые дозы спиртного могут оказывать благоприятный эффект в плане профилактики заболеваний сердца и диабета.
Комментарии
Кто то с Амика любит доктора и постоянно постит его ))
Парацетамол то не вызывает побочных эффектов??? Да ты афигел ваще!!!! Это лютая фигня для печени же или как?
И швец, и жнец, и на дуде игрец...
Лекарь превратился в шоумена. Телепередачи ни о чем, такие же высказывания, установление диагноза на расстоянии. Каждый день нам его стараются впихнуть в мозг. Зачем?
установление диагноза на расстоянии
Так это теперь в порядке вещей! И лекарства назначают! Как вам диагноз в рекламе: "когда болит где-то тут"? Это в средние века были два диагноза - удар и завал внутренностей (из истории медицины). Удар - когда сразу помер, завал - если долго болел. Теперь приблизительно так же.