Доктор Мясников назвал опасные последствия обезболивающих

Различные популярные обезболивающие могут вызвать гипертонию, инсульты, инфаркты, а также повлиять на течение сердечных заболеваний, предостерег врач и телеведущий Александр Мясников.

В эфире канала "Россия 1" он рассказал, что многие люди принимают лекарства, начиная "от древнего анальгина до вот этих всех ибупрофенов". Однако все это, по его словам, нестероидные противовоспалительные препараты, которые особенно опасны для людей старше 60 лет.

Если человек вынужден принимать обезболивающее на постоянной основе, то ему стоит пить парацетамол. Эти таблетки не вызывают побочных эффектов, которые повлияли бы на работу сердца и желудочно-кишечного тракта, резюмировал специалист.

Ранее доктор Мясников назвал причину не отказываться от алкоголя. Он отметил, что малые дозы спиртного могут оказывать благоприятный эффект в плане профилактики заболеваний сердца и диабета.