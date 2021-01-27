Число случаев коронавируса в мире превысило 100 млн

Количество случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 100 млн человек. Об этом свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.

Всего на планете зарегистрирован 100 498 431 заболевший. Выздоровели из этого числа 72 505 695 человек, а скончались 2 156 672 пациента с подтвержденным COVID-19.

По числу заразившихся лидируют США (25,8 млн человек), Индия (10,6 млн) и Бразилия (8,8 млн). Первую пятерку замыкают Россия (3,7 млн) и Великобритания (3,6 млн).

Больше всего смертей насчитывается в США (432 тыс.), Бразилии (217 тыс.), Индии (153 тыс.), Мексике (150 тыс.) и Великобритании (100 тыс.).