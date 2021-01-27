Врач назвал "глубочайшую" ошибку переболевших коронавирусом

Иммунолог Илья Кукин назвал "глубочайшую" ошибку переболевших коронавирусом россиян. По его словам, после перенесенной болезни стоит повременить с интенсивными тренировками.
Как отметил врач в интервью изданию "Вечерняя Москва", быстрые попытки вернуть прежнюю спортивную активность могут перегрузить организм, что кончится тяжелыми постковидными состояниями или вызовет повторное заболевание из-за ослабленного иммунитета.
Кукин посоветовал переболевшим COVID-19 постепенно приходить в физическую форму, отказавшись от тяжелых тренировок и повышая физическую нагрузку до прошлого уровня постепенно.
Комментарии
Особенно радовали рекомендации минздрава шарики надувать! Сами бы переболели, когда после температур и слабости ходить заново учишься - они шарики дуть советуют!
Шарики, как раз, ни в коем случае нельзя надувать. Только дыхательная гимнастика.
Шарики ни в коем случае нельзя надувать. Только дыхательная гимнастика.