Врач назвал "глубочайшую" ошибку переболевших коронавирусом

Иммунолог Илья Кукин назвал "глубочайшую" ошибку переболевших коронавирусом россиян. По его словам, после перенесенной болезни стоит повременить с интенсивными тренировками.

Как отметил врач в интервью изданию "Вечерняя Москва", быстрые попытки вернуть прежнюю спортивную активность могут перегрузить организм, что кончится тяжелыми постковидными состояниями или вызовет повторное заболевание из-за ослабленного иммунитета.

Кукин посоветовал переболевшим COVID-19 постепенно приходить в физическую форму, отказавшись от тяжелых тренировок и повышая физическую нагрузку до прошлого уровня постепенно.