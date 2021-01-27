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Снегоуборочная машина "догнала" иномарку в центре Барнаула

, ИА "Амител"
Движение по перекрестку временно затруднено
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Автомобиль и снегоуборочная машина столкнулись утром 27 января на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова в Барнауле. 

Судя по кадрам, специализированный автомобиль зацепил "Хонду" снегоотвалом. Движение по перекрестку временно затруднено. Подробности происшествия уточняются.

Как ранее сообщил amic.ru, 25 января две машины столкнулись на Змеиногорском тракте неподалеку от телецентра в Барнауле. Согласно видео с места происшествия, участниками аварии стали Lexus и Mitsubishi: первый от удара развернуло, и он заблокировал крайнюю правую полосу дороги, а Lancer вылетел в сугроб.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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