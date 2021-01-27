В Алтайском крае назначили нового директора МТС

Новый топ-менеджер будет руководить филиалом МТС в Алтайском крае и заниматься реализацией общей стратегии компании на розничном и корпоративном рынках. Ранее Иннокентий Цой руководил филиалом МТС в Курганской области.

В Алтайском крае топ-менеджер продолжит курс по внедрению инновационных технологий и цифровых сервисов МТС в агропромышленный комплекс и туризм, в том числе сервисов геоаналитики, smart farming, облачных технологий и искусственного интеллекта. Одной из ключевых задач нового руководителя станет дальнейшее развитие сети LTE в природных туристических зонах, а также вдоль Чуйского тракта – автотрассы федерального значения.

"Алтайский край – перспективный регион, в котором сосредоточены крупнейшие сельскохозяйственные предприятия и туристические объекты России. И мы намерены активно способствовать развитию края с помощью цифровых высокотехнологических решений. В прошлом году мы начали масштабный проект по модернизации действующих сетей фиксированной связи в Барнауле и Бийске для доступа в интернет на скорости до 1 Гб/с и планируем в ближайшие годы расширить его и на другие регионы края. А также реализовали совместный с региональными властями проект по геоаналитике, который будет способствовать дальнейшему развитию внутреннего туризма в регионе. Уверен, что профессионализм, и богатый опыт Иннокентия помогут обеспечить дальнейшее увеличение рыночной доли МТС в регионе и будут полезны для развития экономики края в целом", – рассказал директор по региональному развитию МТС Дмитрий Рылов.

Биография

Иннокентий Цой родился в 1983 году. В 2005 году окончил Кыргызcко-российский славянский университет по специальности "Менеджмент". Карьеру начал в продажах в сфере FMCG и продолжил ее в телекоме, где занимал руководящие должности. Карьеру в МТС он начал в 2017 году на позиции руководителя филиала ПАО "МТС" в Курганской области. Женат, воспитывает двоих детей.