Владимир Путин впервые созвонился с Джо Байденом

Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым президентом США Джо Байденом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН", – говорится в сообщении.

Также президент Путин отметил, что нормализация взаимоотношений между странами была бы полезной для всех. Лидеры государств выразили удовлетворение обменом дипнотами о договоренности продлить соглашение СНВ-3.

Напомним, что 20 января в Капитолии Джозеф Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов. Политик от Демократической партии принес торжественную клятву в присутствии чиновников и звезд шоу-бизнеса.