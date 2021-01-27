Владимир Путин впервые созвонился с Джо Байденом

Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым президентом США Джо Байденом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН", – говорится в сообщении.
Также президент Путин отметил, что нормализация взаимоотношений между странами была бы полезной для всех. Лидеры государств выразили удовлетворение обменом дипнотами о договоренности продлить соглашение СНВ-3.
Напомним, что 20 января в Капитолии Джозеф Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов. Политик от Демократической партии принес торжественную клятву в присутствии чиновников и звезд шоу-бизнеса.
Комментарии
внутриукраинское урегулирование
Что? И после этого Пынька заявляет, что он не при делах?
Мррр - мрррр!! - произнёс глава государства.
Гость 09: 56 - Вообще Россия является гарантом Минских соглашений (которые и принимались для внутри украинского урегулирования) как Германия и Франция !!!
Не тупи !!!
09.56 прокукарекал с чувством исполненного долга.
27.01.2021 10:03
гость
А ты не лги! В Минских договоренностях нет слова гарант - вообще!!!
А так, да - Россия обожает говорить, что она не должна выполнять Минские соглашения, поскольку не является стороной-подписантом, а лишь «гарантом».
10:22
- гость -
С недавнего голосования на пеньках, у меня теперь другие ассоциации со словом "гарант"
-Здорово Джо!
Здрафствуй Фолодя...