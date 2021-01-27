Почти 90% врачей считают, что наказание за нападение на них нужно ужесточить

Наказание за нападение на врачей во время исполнения служебных обязанностей нужно ужесточить, а в случае причинения вреда здоровью – давать реальные сроки. Такое мнение высказали 88% участников опроса, который провел "Справочник врача".
В нем приняли участие 3098 медиков со всех регионов России. 45% из них считают необходимой установку тревожной кнопки на месте работы врача, а 44% выступают за оснащение кабинетов камерами. Около четверти специалистов предлагают усилить в больницах штат охраны.
Объектами нападения со стороны пациентов или их родственников становились около 19% участников исследования. Почти у 60% до насилия не доходило, но выслушивать оскорбления приходилось, пишет РБК.
Ранее amic.ru писал о том, что пенсионерка в Енисейске попыталась нанести телесные повреждения кухонным ножом 62-летнему врачу-эндокринологу.
Комментарии
На это нужны годы.
Вам что надо?
Разрешения стрелять на поражение?
Вон один "врачишка" уже допустил пинки ногами.
За дела врачей,когда по их вине гибнут пациенты лучше бы объединялись и гнали бы таких врачевателей,а то тоже лигу создают,подписи собирают за очередную могилу по халатности.
Общество уже созрело для деления на сорта. Ударил депутата, прокурора или другого бандита - 10 лет тюрьмы. Ударил врача, учителя или другого гос.служащего - 5 лет тюрьмы. Ударил обычного работягу - 1 год тюрьмы. Ударил сторонника Навального - извинись.