Смартфон и два месяца связи. Билайн запускает акцию на новый Alcatel

Билайн приготовил выгодное предложение для абонентов, которые планируют покупку первого смартфона себе или в подарок. Так, если вы только переходите с кнопочного телефона на умное устройство или хотите купить недорогой дополнительный девайс с поддержкой 4G, Билайн предлагает смартфон Alcatel 1 (5033D 2020) и два месяца связи на тарифе "Близкие люди 1" всего за 3 990 рублей*.

Alcatel 1 (5033D 2020) хорошо подойдет в качестве первого смартфона: экран 5 дюймов, оперативная память 1 Гб и встроенная память 16 Гб, камера 5 Мп и аккумулятор 2000 мА·ч. Устройство работает на операционной системе Android.

"Близкие люди 1" также является оптимальным тарифным планом для тех, кто только начинает пользоваться смартфоном. В линейке "Близкие люди" это самый доступный тариф с достаточным количеством минут и гигабайт в пакете, безлимитными мессенджерами и звонками внутри сети Билайн. Также на тарифе есть возможность подключения одного любимого номера любого оператора связи, на который можно звонить без дополнительных трат, что вместе с быстрым интернетом в пакете позволит в полной мере оценить связь Билайн. Приятным бонусом станут три месяца бесплатной подписки на YouTube Premium.

Предложение позволит в полной мере оценить возможности мобильного интернета 4G на территории Алтайского края. За прошедшие два года Билайн провел масштабную работу по развитию сети на Алтае: построил более тысячи новых вышек, улучшил покрытие в спальных районах, деловых центрах, коттеджных и дачных поселках. Улучшение радиосигнала почувствовали жители сотен населенных пунктов.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо приобрести смартфон Alcatel 1 (5033D) в офисе Билайн, подключить тариф "Близкие люди 1" c предоплатной системой расчетов и активировать SIM-карту – новому абоненту станет доступна бесплатная связь в первые два месяца (62 дня) в рамках пакета услуг, предоставляемых по тарифу "Близкие люди 1". По истечении бесплатного периода абонентская плата будет взиматься в рамках общих условий тарифного плана. Подробнее можно узнать на сайте.

Акция проводится с 20.01 по 31.03.2021 г. для физических лиц на территории Алтайского края, Иркутской области, Новосибирской области, Республики Бурятия, Кемеровской области и Забайкальского края в собственных офисах продаж и обслуживания Билайн. Количество товаров ограничено. Организатор акции – ПАО "ВымпелКом", РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции, а также стоимость оборудования, участвующего в акции, в одностороннем порядке, при этом информация об изменениях публикуется на сайте beeline.ru.