БК "Барнаул" усилился тяжелым форвардом

Новый игрок пополнил состав БК "Барнаул". Контракт с алтайской командой заключил тяжелый форвард Даниил Синегубов.

24-летний спортсмен является воспитанником самарского баскетбола. Сезон 2020/21 он начинал в Суперлиге-1 в составе клуба "Уралмаш".

Уже в среду, 27 января, Синегубов может дебютировать в составе "Барнаула". В очередном туре Суперлиги-2 чемпионата России команда Евгения Горева на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом". Игра начнется в 20:00 по барнаульскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте клуба "Барнаул".