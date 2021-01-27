Видео с изнасилованием алтайского подростка рассылают по WhatsApp в Киргизии

В Киргизии на протяжении нескольких дней обсуждают скандальное видео с изнасилованием несовершеннолетнего в бане, которое рассылается через WhatsApp. По данным правоохранителей, ролик сняли в селе Кош-Агач Республики Алтай.

Как пишет ИА "Банкфакс", видео стало распространяться среди жителей Киргизии с 24 января. Пользователи мессенджера уверены, что на кадрах запечатлен их соотечественник, поскольку он якобы разговаривал на киргизском языке.

В ГУВД Киргизии информацию опровергли и заявили, что видео с изнасилованием снято на территории другого государства. Изначально предполагалось, что случай имел место в Алтайском крае, однако в региональном ГУ МВД данную информацию не подтвердили. 26 января полиция получила ответ от коллег из Республики Алтай, которые подтвердили, что запись была сделана именно там.

Согласно информации, видеозапись полицейские обнаружили в мессенджере WhatsApp в июле 2020 года. В ходе проверки выяснилось, что в августе 2019 года в селе Кош-Агач несовершеннолетний изнасиловал другого подростка. Тогда возбудили уголовное дело по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), а после задержали подозреваемого. Дело передали в суд 31 декабря 2020 года.

При этом киргизская милиция уже нашла распространителя "фейка", которым оказался 16-летний житель Чуйской области. Его действия привели к тому, что соотечественники уже начали публиковать в интернете фотографии жителей Киргизии, которые якобы могли совершить преступление.