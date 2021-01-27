Среда, 27 Январь, 13:23

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,64
€ 91,67
-5°


3756931 +0
Обь
-10см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеГород. Слушай!Новый корпус АлтГУ
Новости

"А какой президент не имеет дворца?" На Кубани школьников отчитали за их взгляды

, ИА "Амител"
В Краснодарском крае учителя школы на повышенных тонах "объяснили" школьникам, почему им "насрали в мозги"

В станице Махошевской Краснодарского края две учительницы раскритиковали школьников, которые не пошли на военно-патриотическую линейку. И устроили разбор полетов: отчитали подростков за поддержку оппозиционера Алексея Навального, обвинили их в том, что информацию они получают из "ТикТока" и "Инстаграма", а телевидению не доверяют. А еще сказали, что "Путин все разрулил" и школьников не должно "волновать", почему в стране несменяемый лидер.

Было учителям что сказать и об "отравлении" борца с коррупцией Навального: по их версии, покушение на убийство устроили "те спецслужбы", а Путин "действительно отравил бы и забыли бы все про него (Навального, – прим. редакции)". В беседе на повышенных тонах затронули темы расследования о дворце в Геленджике, пенсионной реформы, а также ситуацию на Украине и влияние США на неокрепшие умы. Школьники записали на диктофон часть этого разговора, полную версию опубликовала "Медиазона" со ссылкой на брата одного из школьников. После публикации аудиозапись завирусилась в Сети, и мы выбрали самое интересное из этой беседы.


Комментарии

27.01.2021 12:58
- гость -

"А какой президент не имеет дворца?"

Госспаде, это 10 из 10, хосспаде!!!

27.01.2021 12:58
- гость -

а телевидению не доверяют
-----------

Матерь божья! Срочно им по 14 суток ареста и 30к руб. штрафа.

27.01.2021 12:58
- гость -

А какой президент не имеет 20 дворцов и 4 яхты?

27.01.2021 13:01
- гость -

Ёще Немцов показал и рассказал про Дворцы, их сейчас 20.

27.01.2021 13:05
- гость -

Россия богатая страна. Безусловно, у Пыньки должен быть роскошный дворец, а обычный рабочий получать по 2700$, а пенсия должна 1500$ быть.

27.01.2021 13:05
- гость -

А почему Навальный не заикается, какие ранчо, виллы у американской политической элиты? Сколько стоит ранчо Бушей? Сколько стоит содержание каждого бывшего президента Америки в рублях? Что там и сколько стоит у конгрессменов? Сколько ежегодно получает Псаки? И что она себе может позволить?

27.01.2021 13:08
- гость -

Вы чему детей учите? нет слов просто.

27.01.2021 13:09
- гость -

13:05
- гость -
По кочану! Навальный - проект Кремля и он должен работать в России!

27.01.2021 13:10
- гость -

...А потом эти же учителя жалуются, что у них такая маленькая з/п и их авторитет в обществе находится ниже плинтуса.

27.01.2021 13:10
- гость -

27.01.2021 13:05
- гость -
-----------------------
Вот когда уровень жизни граждан, доход и ВВП страны хотя бы приблизятся к уровню США, тогда можно такие вопросы задавать.

27.01.2021 13:14
- гость -

А ещё обвиняют Навального во втягивании в политику детей. Да их просто тошнит от этих безумцев которые кричат "И я ещё 10 раз за него голосовать буду" и от военно-патриотических линеек.

27.01.2021 13:18
- гость -

Тот случай когда прочитав статью понял что в видео выявлена махровая пропаганда существующей власти. А просмотрев видео понял что просто женщины убеждённые в своей правоте отстаивают своё мнение и пытаются объяснить молодым людям почему они не правы.

Вот такой отличный журналистский ход. главное выдрать слова из контекста и статья приобретает определённый окрас.

27.01.2021 13:19
ГрОб

Недопустимо вовлекать детей в политику - кричат путиноиды из каждого утюга....
Училки просто бесят... ты учи ребёнка математике или русскому, какого хрена ты ему эти пропагандистские штампы втираешь, собака?

27.01.2021 13:20
Гость

Вот эти самые учителя и выбрасывают пачками бюллетени

27.01.2021 13:21
- гость -

13:18
А просмотрев видео понял что просто женщины убеждённые в своей правоте отстаивают своё мнение и пытаются объяснить молодым людям почему они не правы.
-----------
Пукнул с этого пропаг-она.

27.01.2021 13:23
- гость -

Вот это трэшш! Срочно детей из этой школы забирать надо!

27.01.2021 13:23
- гость -

Вспоминаю как нас заставляли Дедушку Ленина любить и всю лживость системы. А потом когда всё рухнуло, те же учителя рассказывали, что в старых учебниках истории ложь, а вот в новых чистая правда. И вот всё повторяется.

27.01.2021 13:23
Гость

Кому точно мозги засрали так это этим учителям, при зарплате в 15тыр готовы лизать до мозолей

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
13:17
Порнозвезда рассказала, как коронавирус повлиял на индустрию для взрослых 0
13:03
Алтайского полицейского осудят за избиение пьяного дебошира в больнице 2
12:53
"А какой президент не имеет дворца?" На Кубани школьников отчитали за их взгляды 17
12:41
Александр Гудков и Иван Дорн стали новыми ведущими шоу "Орел и решка" 3
12:29
Семь новых детсадов откроют в Алтайском крае в 2021 году 2
12:16
Россиянку, которую силовик ударил в живот на акции протеста, снова госпитализировали 43
12:05
77 новых случаев заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 1
11:55
Эксперт рассказал об опасности встроенных в смартфоны камер 0
11:43
Почти 90% врачей считают, что наказание за нападение на них нужно ужесточить 4
11:30
Снежная лавина сошла на Чуйский тракт в Алтайском крае 5
11:17
13 пациентов с ковидом скончались за сутки в Алтайском крае 0
11:04
В Алтайском крае назначили нового директора МТС 0
10:52
Видео с изнасилованием алтайского подростка рассылают по WhatsApp в Киргизии 3
10:40
БК "Барнаул" усилился тяжелым форвардом 0
10:28
У депутата Госдумы конфисковали многомиллиардный бизнес 17
10:15
Барнаулец потерял 18 тысяч рублей при попытке купить эхолот 1
10:01
Почти 150 млн рублей потратили на ЭКО в Алтайском крае 11
09:45
Владимир Путин впервые созвонился с Джо Байденом 17
09:33
Врач объяснил спад числа новых случаев COVID-19 в России 5
09:20
Снегоуборочная машина "догнала" иномарку в центре Барнаула 0
09:08
Люкс по цене комфорта. Где в Белокурихе отдохнуть по выгодным ценам 0
08:57
Врач назвал "глубочайшую" ошибку переболевших коронавирусом 3
08:46
Автовокзал загорелся в Заринске 3
08:33
Двух сотрудников алтайского сельхозпредприятия осудили за хищение 6 млн рублей 5
08:19
Число случаев коронавируса в мире превысило 100 млн 0
08:05
16 подростков задержали в Барнауле в день несанкционированного митинга 103
07:47
Доктор Мясников назвал опасные последствия обезболивающих 6
07:32
Лагерь Освенцим. Самая страшная страница в истории Второй мировой 2
07:19
Когда ретроградный Меркурий в 2021 году и почему его так боятся? 0
07:03
Алтайских школьников приглашают на пробный экзамен по физике в АлтГТУ 0
06:49
Больше митингов и почетных званий. Чем займутся алтайские депутаты на январской сессии 11
06:33
История в фото. Блокадный Ленинград 0
06:17
Когда наступит китайский Новый год в 2021 году и как его отмечают? 4
06:01
Снег, метели и чуть выше нуля. Прогноз погоды в Алтайском крае на 27 января 0
23:55
Такой день. Драка в барнаульском трамвае и смертельный пожар в алтайском райцентре 0
23:32
У 90-летнего актера Ивана Краско родилась дочь 7
23:14
Жительница Барнаула пожаловалась на нехватку трамваев 10
22:55
Потерявшуюся девочку нашли у кладбища в алтайском селе 0
22:32
Мишустин анонсировал выход третьей российской вакцины от коронавируса 0
22:19
Житель Барнаула предстанет перед судом за взятку полицейскому 0
21:55
Пропавшего мужчину вторую неделю ищут в Барнауле 0
21:34
Дмитрий Песков оценил уровень насилия со стороны участников митингов 23 января 17
21:13
Жителю Алтайского края грозит колония за уклонение от армии 0
20:51
Врач раскрыл сроки двукратного спада заболеваемости коронавирусом в России 0
20:30
Алтайский край вошел в топ-5 регионов с высоким ростом тарифов за свет 5
20:09
Строитель из Барнаула сядет в тюрьму за развращение 11-летней девочки 0
19:49
Замглавы алтайского Минздрава проверил ЦРБ, где умерла Варя Голошубова 2
19:31
Более 120 снегоуборочных машин будут чистить дороги Барнаула в ночь на 27 января 3
19:11
Челябинские мошенники украли деньги с карт подростков из Барнаула 0
18:49
Прямые авиарейсы связали Горно-Алтайск и Красноярск 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.