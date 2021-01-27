В станице Махошевской Краснодарского края две учительницы раскритиковали школьников, которые не пошли на военно-патриотическую линейку. И устроили разбор полетов: отчитали подростков за поддержку оппозиционера Алексея Навального, обвинили их в том, что информацию они получают из "ТикТока" и "Инстаграма", а телевидению не доверяют. А еще сказали, что "Путин все разрулил" и школьников не должно "волновать", почему в стране несменяемый лидер.

Было учителям что сказать и об "отравлении" борца с коррупцией Навального: по их версии, покушение на убийство устроили "те спецслужбы", а Путин "действительно отравил бы и забыли бы все про него (Навального, – прим. редакции)". В беседе на повышенных тонах затронули темы расследования о дворце в Геленджике, пенсионной реформы, а также ситуацию на Украине и влияние США на неокрепшие умы. Школьники записали на диктофон часть этого разговора, полную версию опубликовала "Медиазона" со ссылкой на брата одного из школьников. После публикации аудиозапись завирусилась в Сети, и мы выбрали самое интересное из этой беседы.