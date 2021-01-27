В станице Махошевской Краснодарского края две учительницы раскритиковали школьников, которые не пошли на военно-патриотическую линейку. И устроили разбор полетов: отчитали подростков за поддержку оппозиционера Алексея Навального, обвинили их в том, что информацию они получают из "ТикТока" и "Инстаграма", а телевидению не доверяют. А еще сказали, что "Путин все разрулил" и школьников не должно "волновать", почему в стране несменяемый лидер.
Было учителям что сказать и об "отравлении" борца с коррупцией Навального: по их версии, покушение на убийство устроили "те спецслужбы", а Путин "действительно отравил бы и забыли бы все про него (Навального, – прим. редакции)". В беседе на повышенных тонах затронули темы расследования о дворце в Геленджике, пенсионной реформы, а также ситуацию на Украине и влияние США на неокрепшие умы. Школьники записали на диктофон часть этого разговора, полную версию опубликовала "Медиазона" со ссылкой на брата одного из школьников. После публикации аудиозапись завирусилась в Сети, и мы выбрали самое интересное из этой беседы.
Комментарии
"А какой президент не имеет дворца?"
Госспаде, это 10 из 10, хосспаде!!!
а телевидению не доверяют
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Матерь божья! Срочно им по 14 суток ареста и 30к руб. штрафа.
А какой президент не имеет 20 дворцов и 4 яхты?
Ёще Немцов показал и рассказал про Дворцы, их сейчас 20.
Россия богатая страна. Безусловно, у Пыньки должен быть роскошный дворец, а обычный рабочий получать по 2700$, а пенсия должна 1500$ быть.
А почему Навальный не заикается, какие ранчо, виллы у американской политической элиты? Сколько стоит ранчо Бушей? Сколько стоит содержание каждого бывшего президента Америки в рублях? Что там и сколько стоит у конгрессменов? Сколько ежегодно получает Псаки? И что она себе может позволить?
Вы чему детей учите? нет слов просто.
13:05
- гость -
По кочану! Навальный - проект Кремля и он должен работать в России!
...А потом эти же учителя жалуются, что у них такая маленькая з/п и их авторитет в обществе находится ниже плинтуса.
27.01.2021 13:05
- гость -
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Вот когда уровень жизни граждан, доход и ВВП страны хотя бы приблизятся к уровню США, тогда можно такие вопросы задавать.
А ещё обвиняют Навального во втягивании в политику детей. Да их просто тошнит от этих безумцев которые кричат "И я ещё 10 раз за него голосовать буду" и от военно-патриотических линеек.
Тот случай когда прочитав статью понял что в видео выявлена махровая пропаганда существующей власти. А просмотрев видео понял что просто женщины убеждённые в своей правоте отстаивают своё мнение и пытаются объяснить молодым людям почему они не правы.
Вот такой отличный журналистский ход. главное выдрать слова из контекста и статья приобретает определённый окрас.
Недопустимо вовлекать детей в политику - кричат путиноиды из каждого утюга....
Училки просто бесят... ты учи ребёнка математике или русскому, какого хрена ты ему эти пропагандистские штампы втираешь, собака?
Вот эти самые учителя и выбрасывают пачками бюллетени
13:18
А просмотрев видео понял что просто женщины убеждённые в своей правоте отстаивают своё мнение и пытаются объяснить молодым людям почему они не правы.
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Пукнул с этого пропаг-она.
Вот это трэшш! Срочно детей из этой школы забирать надо!
Вспоминаю как нас заставляли Дедушку Ленина любить и всю лживость системы. А потом когда всё рухнуло, те же учителя рассказывали, что в старых учебниках истории ложь, а вот в новых чистая правда. И вот всё повторяется.
Кому точно мозги засрали так это этим учителям, при зарплате в 15тыр готовы лизать до мозолей