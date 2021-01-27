Эксперт рассказал об опасности встроенных в смартфоны камер

Эксперты фиксируют случаи, когда камера и микрофон на смартфонах включались самостоятельно, без участия владельца. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

"К сожалению, были не единичные случаи, когда в Instagram или других соцсетях камера или микрофон включались вне зависимости от желания пользователя, например, при просмотре ленты новостей, использовании чата", – отметил специалист.

По его словам, все компании, уличенные в подобных нарушениях, заверяли, что это случайность, и такого быть не должно.

Эксперт посоветовал следить за подсказками на экране и сообщениями о том, какие устройства включены. Во время личных бесед смартфоны лучше выключать или размещать их так, чтобы не было возможности что-либо услышать.

Кусков подчеркнул, что обладатель смартфона – это человек, о котором известно все.