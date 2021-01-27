Россиянку, которую силовик ударил в живот на акции протеста, снова госпитализировали

Жительницу Ленинградской области Маргариту Юдину, которая пострадала от удара ногой силовиком во время несогласованной акции 23 января в Санкт-Петербурге, снова госпитализировали. По сообщению коллегии адвокатов "Команда 29", после выписки из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, состояние женщины ухудшилось.

"Вечером 26 января юристы "Команды 29" привезли подзащитную в Петербург из Луги и вызвали скорую. Врач, осмотрев Маргариту, была очень удивлена выписке из больницы на следующий день после получения закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга и приняла решение о ее госпитализации", – цитирует ТАСС источник в коллегии.

Адвокат Евгений Смирнов также отметил, что по факту избиения подзащитной юристы планируют обратиться в Следком, который должен оценить действия силовика.

Напомним, что ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой силовик ударил Юдину ногой в живот, когда она встала на его пути. Женщина упала и ударилась головой, после чего ей потребовалась госпитализация.

После этого полицейские извинились перед пострадавшей. В палату к женщине пришел начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга Сергей Музыка. Он подчеркнул, что полиция готова предоставить помощь, если она потребуется.

Позднее телеведущий Владимир Соловьев назвал удар бойцом ОМОНа россиянки хорошо подготовленной провокацией. В эфире программы "Полный контакт" он выразил мнение, что женщину не пнули, а "оттолкнули ногой, упираясь в живот".