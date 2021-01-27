Россиянку, которую силовик ударил в живот на акции протеста, снова госпитализировали

Жительницу Ленинградской области Маргариту Юдину, которая пострадала от удара ногой силовиком во время несогласованной акции 23 января в Санкт-Петербурге, снова госпитализировали. По сообщению коллегии адвокатов "Команда 29", после выписки из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, состояние женщины ухудшилось.
"Вечером 26 января юристы "Команды 29" привезли подзащитную в Петербург из Луги и вызвали скорую. Врач, осмотрев Маргариту, была очень удивлена выписке из больницы на следующий день после получения закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга и приняла решение о ее госпитализации", – цитирует ТАСС источник в коллегии.
Адвокат Евгений Смирнов также отметил, что по факту избиения подзащитной юристы планируют обратиться в Следком, который должен оценить действия силовика.
Напомним, что ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой силовик ударил Юдину ногой в живот, когда она встала на его пути. Женщина упала и ударилась головой, после чего ей потребовалась госпитализация.
После этого полицейские извинились перед пострадавшей. В палату к женщине пришел начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга Сергей Музыка. Он подчеркнул, что полиция готова предоставить помощь, если она потребуется.
Позднее телеведущий Владимир Соловьев назвал удар бойцом ОМОНа россиянки хорошо подготовленной провокацией. В эфире программы "Полный контакт" он выразил мнение, что женщину не пнули, а "оттолкнули ногой, упираясь в живот".
Комментарии
Ну-ну... вот и сакральная жертва...
Интересно, а как её первый раз выписали не заметив закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга? Врача который подписал первую выписку нужно в ФСБ работать отправить.
12:21
тю!
Так была уже вроде? Или Немцов сам застрелился?
12:22
- гость -
Интересно, а как её первый раз выписали не заметив закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга?
Когда Льоха был в коматозе, в кабинете омского главврача пребывали двое в штатском.
27.01.2021 12:21
тю!
Она сама себя высекла.
(с) Н.В. Гоголь
Узнав от адвокатов, что на деле можно неплохо срубить, тетя внезапно и резко почувствовала себя плохо...
Вечером 26 января юристы "Команды 29" привезли подзащитную в Петербург из Луги и вызвали скорую
есть несколько вопросов.
- что адвокаты делали возле этот тетки?
- зачем они повезли ее в питер это все таки не 15 минут езды и почему повезли не в больницу, а вызвали скорую?
- м.б. эти навалозащитники ей зчмт с сотрясением и сотворили, а потом в больничку повезли?
Кстати нигде в либеральных сми не упоминаются люди пострадавшие от рук митингующих, парень которого запинали, мужчина которому выбили глаз. Ни слова сочувствия, ну вы понимаете, это другое
внематочная беременность и ковидла, занесенные ботинком омоновца, на очереди в обнаружении.
27.01.2021 12:28
- гость -
Пока везли-лампочку стряхнули.
верные вопросы возникли
полностью согласен с комментариями 12:21, 12:27 и 12:28
За неимением лучшего, старушке позже голову проломили? на момент первой госпитализации проблемы не было?
действительно сакральная жертва
Это бизнес (для тетки) и политика (для ее окружения).
Амик, напишите о самочувствии парня, которого навальнята избили до потери сознания за антинавальный плакат.
27.01.2021 12:30
- гость -
конечно не упоминаются, на их фоне протестующие становятся не мучениками и возникает ряд идеологических вопросов, в части наличия мнения народных масс про того же новального
а) с какого перепугу его так нежно отправили на условный 1-раз (многих простых смертных и за меньшее строже садят)
б) в честь каких заслуг после нарушения условий условного, его не посадили (как со всеми нарушителями)а вновь продлили условное
в) в воообще в честь чего освобождать, когда его только задержали (суд-то по реальному сроку еще не состоялся) за очередные нарушения уже нового условного, за это вообще не припомню в практике свободных гуляний, при таких злостных нарушениях - банально срок, как обычному преступнику
по этому и идут новости однобоко, обидели несчастных, но только те несчастны которые были с этой стороны
Похоже в олёшенном штабе бабка выхватила, за то что 500 рублей не отработала.
Читаю статью есть вопросы:
1. "Россиянку, которую силовик ударил" - Почему она еще Россиянка?
2. "состояние женщины ухудшилось." - Разве террористов делят на национальности/пол.
3.Откуда у человека без мозга ЧМТ?
Зачем она на них полезла? Без нее не знают что делать?
А с мусором что?
Каждый зарабатывает как может.
27.01.2021 12:43
- гость -
А с мусором что?
Вынеси, пока родители не вернулись и по жопе не дали. Уж с этим то ты справишься?
Зачем она на них полезла? Без нее не знают что делать?
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Ты совсем дурачок? Видео посмотри! Она бандитов пальцем не трогала.
"... Можно вопрос к потерпевшему? Почему Вы взяли справку не в тот же день, а только через неделю? Некогда было. А почему Вы взяли справку не в своей поликлинике? А какая разница? " (х\ф "Мимино"
А с мусором что?
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А ничего. В их банде свои друг друга не трогают.
есть видос, о чем спорить, просто каратель
ударил в живот , значит согнуться должна была вперед, а как голова то проломилась?
цирк
Сейчас новичок у тётки обнаружат!
27.01.2021 12:49
- гость -
Опять трусы ей будут мазать?
На кол подонка!
12.53
Действительно,что с парнем,которого оппики стащили со столба и толпой запинали ногами?Где правозащитники?
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Говорят, что он умер. Совсем. Девственником.
Действительно,что с парнем,которого оппики стащили со столба и толпой запинали ногами?Где правозащитники?И что стало с теми бравыми ребятами?
Гость 12:51
а вы не Костя Кудрявцев часом? что так интересуетесь?
Искренне желаю лицам оправдывающих бандитов столкнуться с полицейским произволом. Когда вам засунут кипятильник в...может тогда у вас в голове что-то шевелиться начнёт.
12:40
гость
Всё просто - Навальный агент Кремля. Это просто операция - "Преемник". Скриньте, так и будет.
27.01.2021 12:53
- гость -
На кол подонка!
Окстись, тебя еще не сняли.
Искренне желаю лицам оправдывающих бандитов столкнуться с полицейским произволом. Когда вам засунут кипятильник в...может тогда у вас в голове что-то шевелиться начнёт.
Сколько ты уже на животе спишь? Три года или четыре?
27.01.2021 12:56
- гость -
Искренние вам соболезнования!
27.01.2021 12:56
- гость -
Действительно,что с парнем,которого оппики стащили со столба и толпой запинали ногами?Где правозащитники?И что стало с теми бравыми ребятами?
Били правильные революционера за поддержку президента, за такое и убить могут. Не секунду представьте они победили, будит стрелять и вешать, Заграница будет аплодировать, ну официально выражать озабоченность, пример 1993, сколько народа убили, покалечили и тишина.
Зачем она на них полезла? Без нее не знают что делать?
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Так она о себе,красивой, и думала.Напарник оператор заснимет событие и на этом денег срубить.Кстати,полиция бабке не объяснила последствия при препятствовании задержанию?
27.01.2021 12:56
-гость-
Не,я адепт Навального. Почему его можно через трусы травить а тётку нет? Чином не вышла?
немцова застрелили мусульмане за публикацию на эхе карикатур,оскорбляющих пророка
27.01.2021 13:03
Гость
27.01.2021 12:56
-гость-
Не,я адепт Навального. Почему его можно через трусы травить а тётку нет? Чином не вышла?
Может она не в трусах, а в рейтузах, такой модификации новичка ещё не сделали, спроса не было
27.01.2021 13:02
- гость -
про 1993 прям молодец
еще раз прописную истину напомним
"Народ, забывающий свою историю, обречен на ее повторение"
27.01.2021 13:08
- гость
Сделали-сделали! Иначе как они Ю.Навальную собираются нейтрализовать? (Лёше по 2м делам лет 13 светит)
нужна была кровь, не получилось. Ну хоть такая "невинно пострадавшая" есть