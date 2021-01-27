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Россиянку, которую силовик ударил в живот на акции протеста, снова госпитализировали

, ИА "Амител"
После выписки врачи обнаружили у Маргариты Юдиной закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жительницу Ленинградской области Маргариту Юдину, которая пострадала от удара ногой силовиком во время несогласованной акции 23 января в Санкт-Петербурге, снова госпитализировали. По сообщению коллегии адвокатов "Команда 29", после выписки из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, состояние женщины ухудшилось.

"Вечером 26 января юристы "Команды 29" привезли подзащитную в Петербург из Луги и вызвали скорую. Врач, осмотрев Маргариту, была очень удивлена выписке из больницы на следующий день после получения закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга и приняла решение о ее госпитализации", – цитирует ТАСС источник в коллегии.

Адвокат Евгений Смирнов также отметил, что по факту избиения подзащитной юристы планируют обратиться в Следком, который должен оценить действия силовика.

Напомним, что ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой силовик ударил Юдину ногой в живот, когда она встала на его пути. Женщина упала и ударилась головой, после чего ей потребовалась госпитализация.

После этого полицейские извинились перед пострадавшей. В палату к женщине пришел начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга Сергей Музыка. Он подчеркнул, что полиция готова предоставить помощь, если она потребуется.

Позднее телеведущий Владимир Соловьев назвал удар бойцом ОМОНа россиянки хорошо подготовленной провокацией. В эфире программы "Полный контакт" он выразил мнение, что женщину не пнули, а "оттолкнули ногой, упираясь в живот".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.01.2021 12:21
тю!

Ну-ну... вот и сакральная жертва...

27.01.2021 12:22
- гость -

Интересно, а как её первый раз выписали не заметив закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга? Врача который подписал первую выписку нужно в ФСБ работать отправить.

27.01.2021 12:23
- гость -

12:21
тю!
Так была уже вроде? Или Немцов сам застрелился?

27.01.2021 12:24
- гость -

12:22
- гость -
Интересно, а как её первый раз выписали не заметив закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга?

Когда Льоха был в коматозе, в кабинете омского главврача пребывали двое в штатском.

27.01.2021 12:25
- гость -

27.01.2021 12:21
тю!

Она сама себя высекла.
(с) Н.В. Гоголь

27.01.2021 12:27
- гость -

Узнав от адвокатов, что на деле можно неплохо срубить, тетя внезапно и резко почувствовала себя плохо...

27.01.2021 12:28
- гость -

Вечером 26 января юристы "Команды 29" привезли подзащитную в Петербург из Луги и вызвали скорую

есть несколько вопросов.
- что адвокаты делали возле этот тетки?
- зачем они повезли ее в питер это все таки не 15 минут езды и почему повезли не в больницу, а вызвали скорую?
- м.б. эти навалозащитники ей зчмт с сотрясением и сотворили, а потом в больничку повезли?

27.01.2021 12:30
- гость -

Кстати нигде в либеральных сми не упоминаются люди пострадавшие от рук митингующих, парень которого запинали, мужчина которому выбили глаз. Ни слова сочувствия, ну вы понимаете, это другое

27.01.2021 12:31
Filin

внематочная беременность и ковидла, занесенные ботинком омоновца, на очереди в обнаружении.

27.01.2021 12:32
Гость

27.01.2021 12:28
- гость -
Пока везли-лампочку стряхнули.

27.01.2021 12:33
гость

верные вопросы возникли
полностью согласен с комментариями 12:21, 12:27 и 12:28

27.01.2021 12:37
- гость -

За неимением лучшего, старушке позже голову проломили? на момент первой госпитализации проблемы не было?
действительно сакральная жертва

27.01.2021 12:39
- гость -

Это бизнес (для тетки) и политика (для ее окружения).

Амик, напишите о самочувствии парня, которого навальнята избили до потери сознания за антинавальный плакат.

27.01.2021 12:40
гость

27.01.2021 12:30
- гость -

конечно не упоминаются, на их фоне протестующие становятся не мучениками и возникает ряд идеологических вопросов, в части наличия мнения народных масс про того же новального
а) с какого перепугу его так нежно отправили на условный 1-раз (многих простых смертных и за меньшее строже садят)
б) в честь каких заслуг после нарушения условий условного, его не посадили (как со всеми нарушителями)а вновь продлили условное
в) в воообще в честь чего освобождать, когда его только задержали (суд-то по реальному сроку еще не состоялся) за очередные нарушения уже нового условного, за это вообще не припомню в практике свободных гуляний, при таких злостных нарушениях - банально срок, как обычному преступнику

по этому и идут новости однобоко, обидели несчастных, но только те несчастны которые были с этой стороны

27.01.2021 12:42
- гость -

Похоже в олёшенном штабе бабка выхватила, за то что 500 рублей не отработала.
Читаю статью есть вопросы:
1. "Россиянку, которую силовик ударил" - Почему она еще Россиянка?
2. "состояние женщины ухудшилось." - Разве террористов делят на национальности/пол.
3.Откуда у человека без мозга ЧМТ?

27.01.2021 12:42
Гость

Зачем она на них полезла? Без нее не знают что делать?

27.01.2021 12:43
- гость -

А с мусором что?

27.01.2021 12:43
- гость -

Каждый зарабатывает как может.

27.01.2021 12:45
- гость -


27.01.2021 12:43
- гость -

А с мусором что?


Вынеси, пока родители не вернулись и по жопе не дали. Уж с этим то ты справишься?

27.01.2021 12:46
- гость -

Зачем она на них полезла? Без нее не знают что делать?
--------------

Ты совсем дурачок? Видео посмотри! Она бандитов пальцем не трогала.

27.01.2021 12:47
Гость

"... Можно вопрос к потерпевшему? Почему Вы взяли справку не в тот же день, а только через неделю? Некогда было. А почему Вы взяли справку не в своей поликлинике? А какая разница? " (х\ф "Мимино"

27.01.2021 12:47
- гость -

А с мусором что?
---------------
А ничего. В их банде свои друг друга не трогают.

27.01.2021 12:47
ту 12:33

есть видос, о чем спорить, просто каратель

27.01.2021 12:47
- гость -

ударил в живот , значит согнуться должна была вперед, а как голова то проломилась?
цирк

27.01.2021 12:49
- гость -

Сейчас новичок у тётки обнаружат!

27.01.2021 12:51
Гость

27.01.2021 12:49
- гость -
Опять трусы ей будут мазать?

27.01.2021 12:53
- гость -

На кол подонка!

27.01.2021 12:55
- гость -

12.53
Действительно,что с парнем,которого оппики стащили со столба и толпой запинали ногами?Где правозащитники?
------
Говорят, что он умер. Совсем. Девственником.

27.01.2021 12:56
- гость -

Действительно,что с парнем,которого оппики стащили со столба и толпой запинали ногами?Где правозащитники?И что стало с теми бравыми ребятами?

27.01.2021 12:56
-гость-

Гость 12:51
а вы не Костя Кудрявцев часом? что так интересуетесь?

27.01.2021 12:56
- гость -

Искренне желаю лицам оправдывающих бандитов столкнуться с полицейским произволом. Когда вам засунут кипятильник в...может тогда у вас в голове что-то шевелиться начнёт.

27.01.2021 12:56
- гость -

12:40
гость
Всё просто - Навальный агент Кремля. Это просто операция - "Преемник". Скриньте, так и будет.

27.01.2021 12:56
- гость -


27.01.2021 12:53
- гость -

На кол подонка!


Окстись, тебя еще не сняли.

27.01.2021 12:58
- гость -

Искренне желаю лицам оправдывающих бандитов столкнуться с полицейским произволом. Когда вам засунут кипятильник в...может тогда у вас в голове что-то шевелиться начнёт.

Сколько ты уже на животе спишь? Три года или четыре?

27.01.2021 13:01
Гость

27.01.2021 12:56
- гость -
Искренние вам соболезнования!

27.01.2021 13:02
- гость -

27.01.2021 12:56
- гость -
Действительно,что с парнем,которого оппики стащили со столба и толпой запинали ногами?Где правозащитники?И что стало с теми бравыми ребятами?

Били правильные революционера за поддержку президента, за такое и убить могут. Не секунду представьте они победили, будит стрелять и вешать, Заграница будет аплодировать, ну официально выражать озабоченность, пример 1993, сколько народа убили, покалечили и тишина.

27.01.2021 13:02
- гость -


Зачем она на них полезла? Без нее не знают что делать?
---------------------------------
Так она о себе,красивой, и думала.Напарник оператор заснимет событие и на этом денег срубить.Кстати,полиция бабке не объяснила последствия при препятствовании задержанию?

27.01.2021 13:03
Гость

27.01.2021 12:56
-гость-
Не,я адепт Навального. Почему его можно через трусы травить а тётку нет? Чином не вышла?

27.01.2021 13:08
- гость -

немцова застрелили мусульмане за публикацию на эхе карикатур,оскорбляющих пророка

27.01.2021 13:08
- гость -

27.01.2021 13:03
Гость
27.01.2021 12:56
-гость-
Не,я адепт Навального. Почему его можно через трусы травить а тётку нет? Чином не вышла?

Может она не в трусах, а в рейтузах, такой модификации новичка ещё не сделали, спроса не было

27.01.2021 13:13
гость

27.01.2021 13:02
- гость -
про 1993 прям молодец
еще раз прописную истину напомним
"Народ, забывающий свою историю, обречен на ее повторение"

27.01.2021 13:15
Гость

27.01.2021 13:08
- гость
Сделали-сделали! Иначе как они Ю.Навальную собираются нейтрализовать? (Лёше по 2м делам лет 13 светит)

27.01.2021 13:22
Очень

нужна была кровь, не получилось. Ну хоть такая "невинно пострадавшая" есть

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