Александр Гудков и Иван Дорн стали новыми ведущими шоу "Орел и решка"

Имена новых ведущих "Орла и решки" объявили на официальной странице телеканала "Пятница" в Instagram. Ведущими юбилейного сезона станут шоумен Александр Гудков и певец Иван Дорн.

"Это не сон! Саша Гудков и Иван Дорн – новые ведущие "Орла и решки". В этом году шоу исполняется десять лет", – сказано в сообщении.

В комментариях под постом пользователи оценили новый состав, большинству он пришелся по вкусу.

Выпуски нового сезона начнут транслировать с 15 февраля.

Напомним, Гудков начинал свой творческий путь в КВН. Является сценаристом шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. С 2012 года снимает музыкальные клипы. В частности, является сценаристом видео на песни Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий" и Сергея Лазарева Lucky Stranger. Кроме того, Гудков участник и сценарист шоу Comedy Woman, "Лига плохих шуток" и других.

По словам 32-летнего певца Ивана Дорна, он уже однажды пробовался на роль ведущего в "Орле и решке", однако не прошел кастинг. При этом телевизионный опыт у Дорна все же имеется. До своего успеха в шоу-бизнесе певец какое-то время работал ведущим на украинском музыкальном телеканале.

Ранее amic.ru писал о том, что зрители шоу "Орел и решка" раскритиковали ведущую Настю Ивлееву за поведение в новом сезоне телепередачи. Десятки негативных комментариев появились под выпуском из Албании. Поклонники шоу отметили, что Ивлеева ведет себя слишком неестественно.