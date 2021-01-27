Порнозвезда рассказала, как коронавирус повлиял на индустрию для взрослых

Порноактриса Мейтленд Уорд описала изменения, которые произошли из-за пандемии коронавируса в индустрии контента для взрослых. По ее словам, происходящее поменяло отношение к сотрудникам секс-индустрии.

Согласно рассказу Уорд, который публикует The Daily Beast, теперь люди ищут в порно общения, близости и человечности, а сами работники сферы стали чрезвычайно важны. По словам порноактрисы, клиенты, для которых она снимает видео, больше не просят ее раздеться.

"Не снимай одежду. Просто красиво оденься, расстегни блузку, чтобы я видел лифчик, и притворись, что мы флиртуем в баре", – попросил ее один из заказчиков.

Уорд отметила, что мужчина даже назвал конкретное заведение, в котором они якобы находятся – это оказался бар, в котором он часто бывал до локдауна, и в котором провел вечер перед тем, как "мир закрылся".

Актриса подчеркнула, что получает все больше и больше подобных заявок. "Они снова хотели почувствовать, каково это — быть на свидании. Прикоснуться к незнакомцу. Быть без маски. И порно стало единственным способом сделать это", – подтытожила Уорд.