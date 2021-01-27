Для фото, игр и серфинга: как выбрать подходящий смартфон Xiaomi

При выборе смартфона бывает сложно быстро разобраться и подобрать оптимальный вариант. Каждый год в магазинах появляются новые модели, отличия которых, на первый взгляд, минимальны. Объясняем, на что обратить внимание при выборе телефона, чтобы не переплатить за ненужные вам функции.

Чтобы упростить процесс покупки, стоит сначала определить бюджет. После нужно понять, для чего вы приобретаете устройство и какие возможности планируете использовать. Далее – выбрать магазин. Например, в фирменных магазинах Xiaomi и на mi-stores.ru представлено много моделей, которые отлично подойдут разным категориям потребителей: девушкам, деловым мужчинам, молодым людям и детям.

Для игр и работы

Отличаются емким аккумулятором, благодаря которому телефон без подзарядки в режиме видеоигры может продержаться долгое время. Также для них характерен большой и яркий экран диагональю свыше 6 дюймов и мощный графический ускоритель.

К этим параметрам относится Xiaomi Mi Note 10 Lite за 29 990 рублей, который обладает дисплеем 6.47″, элементом питания емкостью 5260 мАч и производительным процессором Qualcomm Snapdragon 730G с графическим ускорителем и Adreno 618.

Для интернета и социальных сетей

Те, кто ищет надежный и практичный аппарат для звонков, SMS и общения в мессенджерах, могут обратить внимание на бюджетные изделия.

Среди лучших недорогих экземпляров последнего года можно выделить Xiaomi Redmi 9C за 9490 рублей. Оперативной памяти 3 Гб, экрана 6,53 дюйма и основной фотокамеры на 13 Мп F/2.20 отлично хватает для ежедневного использования и получения фотографий приличного уровня.

Для фотографий

В ассортименте магазина mi-stores.ru можно найти экземпляры, которые по качеству получаемых фотографий практически ничем не уступают полупрофессиональным "зеркалкам".

На модели Xiaomi Mi 10 за 49 990 рублей установлена 108-мегапиксельная фронтальная камера, благодаря которой фото получаются контрастными, четкими, в том числе в режиме ночной съемки. В каждом встроено четыре линзы, есть сенсор для глубины резкости. Такие характеристики позволяют фотографировать в любое время суток и при различной погоде, при этом не придется беспокоиться за качество получаемых фото. А мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 865 будет быстро обрабатывать фото и видео в разрешении 4K.

Приходите в официальные магазины Xiaomi в ТРЦ "Европа", ТРЦ "Арена", ТЦ "Алтай" и в ТЦ "Первомайский". А если вы уже определились с выбором – закажите онлайн на сайте mi-stores.ru или по телефону +7 991-427-55-28.

Официальные магазины Xiaomi в Алтайском крае: только официальные смартфоны и умная техника, изготовленная и сертифицированная для России. Официальная гарантия Xiaomi на все товары от 12 до 18 месяцев, действует на всей территории России.