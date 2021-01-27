Депутат предложил разместить портрет Владимира Путина на пятитысячной купюре

Депутат Сергей Калашников предложил разместить на пятитысячной купюре изображение Владимира Путина. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Так парламентарий отреагировал на предложение разместить на 20-долларовой купюре изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен. По мнению Калашникова, изображение на купюрах является определенным символом государственной политики.
"Я высказал мысль, что на купюрах размещают определенные символы данной эпохи, данного времени. Мне задали вопрос, что могло бы быть сейчас у нас на купюре, я высказал предположение, что я другого символа, кроме Путина, не вижу", – пояснил позднее депутат.
Он отметил, что не собирается вносить это предложение на обсуждение, пишет РИА Новости.
Ранее amic.ru писал о том, Центробанк планирует залакировать сторублевые купюры, для того чтобы они меньше пачкались и изнашивались.
Комментарии
Министерство финансов США при администрации Джозефа Байдена вернется к идее разместить на банкноте достоинством в $20 изображение американской аболиционистки, боровшейся в XIX веке против рабства и за социальные реформы в США. Об этом сообщила в понедельник пресс-​секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.
Портрет чернокожей активистки, таким образом, заменит изображение президента Эндрю Джексона, который сейчас напечатан на купюре. "Министерство финансов предпринимает шаги для того, чтобы возобновить усилия, направленные на то, чтобы поместить изображение Гарриет Табмен на лицевую сторону новой 20-​долларовой купюры", - заявила Псаки. "Мы изучаем способы ускорить этот процесс", - добавила пресс-​секретарь. По ее словам, важно, чтобы деньги отражали "историю и разнообразие <...> страны".
Об идее разместить портрет Табмен на 20-​долларовой купюре было объявлено еще в годы президентства демократа Барака Обамы. Однако после прихода к власти администрации республиканца Дональда Трампа этот процесс затормозился.
Так он же ещё вроде не умер?
На пятитысячной не надо менять,а вот на 10-ти тысячной-пожалуйста.
на пятитысячной нельзя - она красная )))
видно совсем дела плохи, почти 100 млн просмотров
хорошая идея, можно на фоне Гелинджика
Я за портрет Силуянова на тысячный банкноте. Пенсионеры поддержут.
27.01.2021 13:59
- гость -
Силуанова надо на рубле отчеканить.
Мне такой подхалимаш - депутат, не нужен.., И остальным людям тоже. Они там правда наверно употребляют из Колумбии
Соревнование кто глубже лизнет. Пока самый шершавый язык у Терешковой.
На одной стороне дворец на другой Путин.
сразу видно, любитель лизнуть
лучше бы предложил дворец увековечить на купюре
лучше выпустить серию почтовых марок - Наш президент.
По нему гроб плачет, а они его на купюру!
Силуанов имел в виду одна тысяча долларов.
"...другого символа, кроме Путина, не вижу"
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Да! Путин с золотым ёршиком на фоне Геленджика.
мы смеемся, а у человека хорошая заявка на удачную карьеру. Вы же его и выберете. верней вы дома будете сидеть, а за вас выбирут
Пыньку надо было на 10 рублёвой нарисовать. Ведь именно при его власти инфляция составила более 1000% и червонец стал мелочью.
Депутат Сергей Калашников предложил разместить на пятитысячной купюре изображение Владимира Путина, только вместо скипетра и державы в руках будет ершик и шест, и с дополнениями ликов кабаевойкривоногих и т.п. девочек, а на обороте купюры дворец!
Всем недовольным - чемодан-вокзал - ЗАПАД (Великий Свободный и справедливый)
Вы ж демократы.... смиритесь с тем что вас - меньшинство. А иначе какие вы демократы...
А я Калашникова поддерживаю! Дело в том, что взятки давать удобнее крупными купюрами, в частности - пятитысячными. Именно они могут являться символом узаконенной коррупции. Таким образом, портрет Владимира Владимировича будет там очень уместен.
Вот смотрю на депутатов, сколько там не дообследованых или взрослые дяди тоже хайп ловят. Сидит и думает, что то давно меня в сми не упоминали, что бы такое сморозить?
так много говорят про геленжик..а про онгудай когда фильму ждать?Опять же акромя В.В. есть и другие,например Матвиенко..Она в Крыму такой себе отстраивает домик в греческом стиле..Пусть сериалы снимает..
14:50
Мимопроходящий
А я Калашникова поддерживаю! Дело в том, что взятки давать удобнее крупными купюрами, в частности - пятитысячными. Именно они могут являться символом узаконенной коррупции.
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Ахахах. Коммент дня.
Китайцы моментально выпустят туалетную бумагу с новой купюрой.
Я - за портрет Путина, но на 146 рублевой купюре.
«Девочка, ведущая на смерть» разоблачает пропагандистов - Машка Певчих поясняет по сути и в трёху! Рекомендую.
"Вы ж демократы..."
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Мы не демократы. Нам очень не нравится когда у нас воруют и клгда нам врут.