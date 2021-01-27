Депутат предложил разместить портрет Владимира Путина на пятитысячной купюре

Депутат Сергей Калашников предложил разместить на пятитысячной купюре изображение Владимира Путина. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Так парламентарий отреагировал на предложение разместить на 20-долларовой купюре изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен. По мнению Калашникова, изображение на купюрах является определенным символом государственной политики.

"Я высказал мысль, что на купюрах размещают определенные символы данной эпохи, данного времени. Мне задали вопрос, что могло бы быть сейчас у нас на купюре, я высказал предположение, что я другого символа, кроме Путина, не вижу", – пояснил позднее депутат.

Он отметил, что не собирается вносить это предложение на обсуждение, пишет РИА Новости.

Ранее amic.ru писал о том, Центробанк планирует залакировать сторублевые купюры, для того чтобы они меньше пачкались и изнашивались.