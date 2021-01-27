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Новости

Депутат предложил разместить портрет Владимира Путина на пятитысячной купюре

, ИА "Амител"
По словам Сергея Калашникова, изображения на банкнотах отражают символ государственной политики
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Депутат Сергей Калашников предложил разместить на пятитысячной купюре изображение Владимира Путина. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Так парламентарий отреагировал на предложение разместить на 20-долларовой купюре изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен. По мнению Калашникова, изображение на купюрах является определенным символом государственной политики. 

"Я высказал мысль, что на купюрах размещают определенные символы данной эпохи, данного времени. Мне задали вопрос, что могло бы быть сейчас у нас на купюре, я высказал предположение, что я другого символа, кроме Путина, не вижу", – пояснил позднее депутат. 

Он отметил, что не собирается вносить это предложение на обсуждение, пишет РИА Новости

Ранее amic.ru писал о том, Центробанк планирует залакировать сторублевые купюры, для того чтобы они меньше пачкались и изнашивались. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

27.01.2021 13:49
- гость -

Министерство финансов США при администрации Джозефа Байдена вернется к идее разместить на банкноте достоинством в $20 изображение американской аболиционистки, боровшейся в XIX веке против рабства и за социальные реформы в США. Об этом сообщила в понедельник пресс-&#8203;секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Портрет чернокожей активистки, таким образом, заменит изображение президента Эндрю Джексона, который сейчас напечатан на купюре. "Министерство финансов предпринимает шаги для того, чтобы возобновить усилия, направленные на то, чтобы поместить изображение Гарриет Табмен на лицевую сторону новой 20-&#8203;долларовой купюры", - заявила Псаки. "Мы изучаем способы ускорить этот процесс", - добавила пресс-&#8203;секретарь. По ее словам, важно, чтобы деньги отражали "историю и разнообразие <...> страны".

Об идее разместить портрет Табмен на 20-&#8203;долларовой купюре было объявлено еще в годы президентства демократа Барака Обамы. Однако после прихода к власти администрации республиканца Дональда Трампа этот процесс затормозился.

27.01.2021 13:49
- гость -

Так он же ещё вроде не умер?

27.01.2021 13:50
Павлик Морозов

На пятитысячной не надо менять,а вот на 10-ти тысячной-пожалуйста.

27.01.2021 13:50
- гость -

на пятитысячной нельзя - она красная )))

27.01.2021 13:50
-гость-

видно совсем дела плохи, почти 100 млн просмотров

27.01.2021 13:54
гость

хорошая идея, можно на фоне Гелинджика

27.01.2021 13:59
- гость -

Я за портрет Силуянова на тысячный банкноте. Пенсионеры поддержут.

27.01.2021 14:08
Гость

27.01.2021 13:59
- гость -
Силуанова надо на рубле отчеканить.

27.01.2021 14:09
- гость -

Мне такой подхалимаш - депутат, не нужен.., И остальным людям тоже. Они там правда наверно употребляют из Колумбии

27.01.2021 14:09
Fkt

Соревнование кто глубже лизнет. Пока самый шершавый язык у Терешковой.

27.01.2021 14:13
9

На одной стороне дворец на другой Путин.

27.01.2021 14:13
гость

сразу видно, любитель лизнуть
лучше бы предложил дворец увековечить на купюре

27.01.2021 14:16
- гость -

лучше выпустить серию почтовых марок - Наш президент.

27.01.2021 14:17
- гость -

По нему гроб плачет, а они его на купюру!

27.01.2021 14:18
- гость -

Силуанов имел в виду одна тысяча долларов.

27.01.2021 14:19
Павсекакий

"...другого символа, кроме Путина, не вижу"
----
Да! Путин с золотым ёршиком на фоне Геленджика.

27.01.2021 14:22
Fkt

мы смеемся, а у человека хорошая заявка на удачную карьеру. Вы же его и выберете. верней вы дома будете сидеть, а за вас выбирут

27.01.2021 14:24
- гость -

Пыньку надо было на 10 рублёвой нарисовать. Ведь именно при его власти инфляция составила более 1000% и червонец стал мелочью.

27.01.2021 14:30
- гость -

Депутат Сергей Калашников предложил разместить на пятитысячной купюре изображение Владимира Путина, только вместо скипетра и державы в руках будет ершик и шест, и с дополнениями ликов кабаевойкривоногих и т.п. девочек, а на обороте купюры дворец!

27.01.2021 14:34
Иsтина

Всем недовольным - чемодан-вокзал - ЗАПАД (Великий Свободный и справедливый)
Вы ж демократы.... смиритесь с тем что вас - меньшинство. А иначе какие вы демократы...

27.01.2021 14:50
Мимопроходящий

А я Калашникова поддерживаю! Дело в том, что взятки давать удобнее крупными купюрами, в частности - пятитысячными. Именно они могут являться символом узаконенной коррупции. Таким образом, портрет Владимира Владимировича будет там очень уместен.

27.01.2021 14:54
- гость -

Вот смотрю на депутатов, сколько там не дообследованых или взрослые дяди тоже хайп ловят. Сидит и думает, что то давно меня в сми не упоминали, что бы такое сморозить?

27.01.2021 14:54
Гостья

так много говорят про геленжик..а про онгудай когда фильму ждать?Опять же акромя В.В. есть и другие,например Матвиенко..Она в Крыму такой себе отстраивает домик в греческом стиле..Пусть сериалы снимает..

27.01.2021 14:55
- гость -

14:50
Мимопроходящий
А я Калашникова поддерживаю! Дело в том, что взятки давать удобнее крупными купюрами, в частности - пятитысячными. Именно они могут являться символом узаконенной коррупции.
--------
Ахахах. Коммент дня.

27.01.2021 15:01
Митенька ржевский

Китайцы моментально выпустят туалетную бумагу с новой купюрой.

27.01.2021 15:08
- гость -

Я - за портрет Путина, но на 146 рублевой купюре.

27.01.2021 15:13
- гость -

«Девочка, ведущая на смерть» разоблачает пропагандистов - Машка Певчих поясняет по сути и в трёху! Рекомендую.

27.01.2021 15:22
- гость -

"Вы ж демократы..."
----
Мы не демократы. Нам очень не нравится когда у нас воруют и клгда нам врут.

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