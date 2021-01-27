Владельца затонувшего на дне Оби автомобиля ищут в Алтайском крае

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Жителя Усть-Пристанского района разыскивают в Алтайском крае. В конце декабря 2020 года его автомобиль нашли на дне Оби почти в трех километрах к югу от села Усть-Чарышская Пристань.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, 57-летний Владимир Лобанов утром 23 декабря выехал из села Троицкое на вахту в село Чеканиха на своем Honda CR-V. 27 декабря автомобиль нашли на дне Оби, однако мужчины в нем не было.

Приметы: рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы темные с сединой, глаза голубые, носит усы, на левой ключице послеоперационный шрам. Был одет в черную спортивную шапку, камуфляжную куртку с капюшоном, камуфляжные брюки, черные берцы на шнурках, свитер серого цвета с узорами в виде ромбов и серую футболку.

Полицейские просят сообщать любую информацию о разыскиваемом в дежурную часть отделения полиции по Усть-Пристанскому району по номеру 8 (38554) 22-301.