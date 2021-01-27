Среда, 27 Январь, 18:08

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,04
€ 91,22
-4°


3774672 +17741
Обь
-10см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеГород. Слушай!Новый корпус АлтГУ
Новости

Электроника российского производства может серьезно подорожать

, ИА "Амител"
Проблема в дефиците микросхем
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Из-за дефицита полупроводниковых микросхем, который наблюдается в мире, цены на электронику российского производства могут значительно возрасти. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский.

Отмечается, что российские производители закупают гораздо меньше комплектующих, чем западные партнеры. Кроме того, производители значительно завышают цены на микросхемы. 

По словам генерального директора Mobile Inform Group Константина Манцветова, расходы на закупку комплектующих выросли на 20-30%, а значит готовая техника на выходе может подорожать пропорционально, передает РЕН ТВ.

Ранее amic.ru сообщал, что в январе в России выросли цены на муку, гречку, масло и хлеб. В связи с чем, заявили эксперты, в обществе возможны экономические и социальные проблемы.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

27.01.2021 16:42
гiсть

хочется сказать директору из новости, что именно пропорционально, но не прямопропорционально (т.е не один к одному)
если половина стоимости - железо, то увеличение стоимости железа на 20% вызовет увеличение цены изделия всего на 10%

27.01.2021 16:44
- гость -

"Крым мог бы обеспечить шпротами половину России, но нет сырья и кадров"

27.01.2021 16:49
- гость -

Ну и у кого есть российская электроника? Похвастайтесь.

27.01.2021 16:53
- гость -

Электроники нет, есть отвёрточная сборка готовых изделий из китайской электроники.
Как то так.

27.01.2021 17:05
Нищеброд

Да и хрен с ней с этой электроникой, лиж бы макарошки не дорожали

27.01.2021 17:06
- гость -

Есть отличная идея для наших производителей электроники - закупаться на алиэкспресс
Так хоть свой бюджет сэкономят

27.01.2021 17:10
- гость -

На али. постоянно дорожает с ценой доллара.

27.01.2021 17:11
- гость -

а хотя скорее всего там и закупаются, этим и обусловлен рост цены.. это просто курс рубля постоянно падает

27.01.2021 17:18
- гость -

Смешная шутка: "российская электроника".

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
17:53
Поездка в трамваях Бийска подорожала на восемь рублей менее чем за год 1
17:39
Автомобили "лоб в лоб" столкнулись на трассе в Алтайском крае 1
17:27
Актер из "Ликвидации" и "Молодежки" умер от коронавируса 0
17:15
Смартфон и два месяца связи. Билайн запускает акцию на новый Alcatel 0
17:03
На федеральных трассах Алтайского края работают 180 единиц техники 0
16:54
Ирландский сенатор заявил о причастности Владимира Путина к пропаже дельфина Фунги 8
16:42
Скончался известный барнаульский тренер и спортивный судья Олег Дитятев 1
16:30
Электроника российского производства может серьезно подорожать 9
16:17
Задел на три года. Минстрой оценил объемы строительства жилья в Алтайском крае 3
16:05
Водителей предупреждают о сильной метели на федеральной трассе в Алтайском крае 0
15:53
Менее 18 тысяч человек заразились COVID-19 в России за минувшие сутки 0
15:40
В ФСБ объяснили бесполетную зону над "дворцом Путина" 26
15:29
В Бийске задержали мужчину, который напал на офис микрозаймов 1
15:19
Молодой сибирский футболист умер от удара ножом в сердце 3
15:06
Для фото, игр и серфинга: как выбрать подходящий смартфон Xiaomi 0
14:55
11-летняя девочка ушла из дома в Алтайском крае и едва не замерзла насмерть 6
14:43
В Сургуте по объявлению ищут вице-мэра с зарплатой под 200 тыс. рублей 2
14:28
Женщина погибла в смятой легковушке на трассе Барнаул – Бийск. Фото и видео 16
14:15
Цены на муку, гречку, масло и хлеб выросли в январе в России 9
14:04
"Рынок был перегрет". Минстрой подсчитал, как выросли цены на барнаульские новостройки 10
13:54
Владельца затонувшего на дне Оби автомобиля ищут в Алтайском крае 0
13:43
Депутат предложил разместить портрет Владимира Путина на пятитысячной купюре 30
13:31
ГИБДД обратилась к барнаульцам из-за метели и сильного ветра 0
13:17
Порнозвезда рассказала, как коронавирус повлиял на индустрию для взрослых 2
13:03
Алтайского полицейского осудят за избиение пьяного дебошира в больнице 9
12:53
"А какой президент не имеет дворца?" На Кубани школьников отчитали за их взгляды 67
12:41
Александр Гудков и Иван Дорн стали новыми ведущими шоу "Орел и решка" 11
12:29
Семь новых детсадов откроют в Алтайском крае в 2021 году 3
12:16
Россиянку, которую силовик ударил в живот на акции протеста, снова госпитализировали 59
12:05
77 новых случаев заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 1
11:55
Эксперт рассказал об опасности встроенных в смартфоны камер 2
11:43
Почти 90% врачей считают, что наказание за нападение на них нужно ужесточить 5
11:30
Снежные массы сошли на Чуйский тракт в Алтайском крае 7
11:17
13 пациентов с ковидом скончались за сутки в Алтайском крае 0
11:04
В Алтайском крае назначили нового директора МТС 0
10:52
Видео с изнасилованием алтайского подростка рассылают по WhatsApp в Киргизии 3
10:40
БК "Барнаул" усилился тяжелым форвардом 0
10:28
У депутата Госдумы конфисковали многомиллиардный бизнес 18
10:15
Барнаулец потерял 18 тысяч рублей при попытке купить эхолот 2
10:01
Почти 150 млн рублей потратили на ЭКО в Алтайском крае 13
09:45
Владимир Путин впервые созвонился с Джо Байденом 19
09:33
Врач объяснил спад числа новых случаев COVID-19 в России 5
09:20
Снегоуборочная машина "догнала" иномарку в центре Барнаула 0
09:08
Люкс по цене комфорта. Где в Белокурихе отдохнуть по выгодным ценам 0
08:57
Врач назвал "глубочайшую" ошибку переболевших коронавирусом 3
08:46
Автовокзал загорелся в Заринске 3
08:33
Двух сотрудников алтайского сельхозпредприятия осудили за хищение 6 млн рублей 5
08:19
Число случаев коронавируса в мире превысило 100 млн 0
08:05
16 подростков задержали в Барнауле в день несанкционированного митинга 116
07:47
Доктор Мясников назвал опасные последствия обезболивающих 6
07:32
Лагерь Освенцим. Самая страшная страница в истории Второй мировой 2
07:19
Когда ретроградный Меркурий в 2021 году и почему его так боятся? 0
07:03
Алтайских школьников приглашают на пробный экзамен по физике в АлтГТУ 0
06:49
Больше митингов и почетных званий. Чем займутся алтайские депутаты на январской сессии 11
06:33
История в фото. Блокадный Ленинград 0
06:17
Когда наступит китайский Новый год в 2021 году и как его отмечают? 4

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.