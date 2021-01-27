Электроника российского производства может серьезно подорожать

Из-за дефицита полупроводниковых микросхем, который наблюдается в мире, цены на электронику российского производства могут значительно возрасти. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский.

Отмечается, что российские производители закупают гораздо меньше комплектующих, чем западные партнеры. Кроме того, производители значительно завышают цены на микросхемы.

По словам генерального директора Mobile Inform Group Константина Манцветова, расходы на закупку комплектующих выросли на 20-30%, а значит готовая техника на выходе может подорожать пропорционально, передает РЕН ТВ.

Ранее amic.ru сообщал, что в январе в России выросли цены на муку, гречку, масло и хлеб. В связи с чем, заявили эксперты, в обществе возможны экономические и социальные проблемы.