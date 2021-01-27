Электроника российского производства может серьезно подорожать

Из-за дефицита полупроводниковых микросхем, который наблюдается в мире, цены на электронику российского производства могут значительно возрасти. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский.
Отмечается, что российские производители закупают гораздо меньше комплектующих, чем западные партнеры. Кроме того, производители значительно завышают цены на микросхемы.
По словам генерального директора Mobile Inform Group Константина Манцветова, расходы на закупку комплектующих выросли на 20-30%, а значит готовая техника на выходе может подорожать пропорционально, передает РЕН ТВ.
Ранее amic.ru сообщал, что в январе в России выросли цены на муку, гречку, масло и хлеб. В связи с чем, заявили эксперты, в обществе возможны экономические и социальные проблемы.
Комментарии
хочется сказать директору из новости, что именно пропорционально, но не прямопропорционально (т.е не один к одному)
если половина стоимости - железо, то увеличение стоимости железа на 20% вызовет увеличение цены изделия всего на 10%
"Крым мог бы обеспечить шпротами половину России, но нет сырья и кадров"
Ну и у кого есть российская электроника? Похвастайтесь.
Электроники нет, есть отвёрточная сборка готовых изделий из китайской электроники.
Как то так.
Да и хрен с ней с этой электроникой, лиж бы макарошки не дорожали
Есть отличная идея для наших производителей электроники - закупаться на алиэкспресс
Так хоть свой бюджет сэкономят
На али. постоянно дорожает с ценой доллара.
а хотя скорее всего там и закупаются, этим и обусловлен рост цены.. это просто курс рубля постоянно падает
Смешная шутка: "российская электроника".