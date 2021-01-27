В Сургуте по объявлению ищут вице-мэра с зарплатой под 200 тыс. рублей

Администрация Сургута ищет вице-мэра, который будет курировать сферу экономики и финансов. Соответствующее объявление появилось в общероссийской базе данных "Труд всем".

Соискателю обещают зарплату от 122 до 189 тысяч рублей в месяц, пятидневную рабочую неделю, дополнительный отпуск, обед в столовой, бесплатный проезд к месту отдыха. Среди требований к кандидатам – профильное высшее образование, не менее четырех лет стажа на муниципальной службе или по специальности.

Как уточнили ura.ru в мэрии Сургута, администрация обязана по законодательству выкладывать вакансии на специализированные государственные сайты.

Ранее amic.ru сообщал, что в Барнауле ищут "удовлетворителя монтажной бригады". Платить обещают от 15 до 25 тысяч рублей. За эти деньги сотрудник должен подбадривать монтажную бригаду по натяжным потолкам, а также махать веером, так как во время монтажа работникам жарко.