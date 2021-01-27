В Бийске задержали мужчину, который напал на офис микрозаймов

В Бийске сотрудники полиции задержали мужчину, который с ножом напал на офис микрозаймов. Горожанин пришел в организацию под видом клиента, но намерения у него были совсем другие.

Мужчина долго ходил из угла в угол, а затем достал нож и набросился на кассира. Завершить начатое мужчина не смог, потому что его спугнули. Грабитель бросил оружие и скрылся с места происшествия, но вскоре его нашли сотрудники полиции.

Нападавшим оказался ранее несудимый 30-летний местный житель. Мужчина в содеянном признался и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой, совершенный с применением оружия".

Ранее amic.ru писал о том, что подозреваемого в разбойном нападении на рубцовский офис микрозаймов задержали рядом с автовокзалом в Барнауле.