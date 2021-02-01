90 лет со дня рождения Бориса Ельцина. Каким был первый президент России?

Фото: ТАСС

1 февраля Борису Николаевичу Ельцину исполнилось бы 90 лет. Он вошел в историю как первый президент Российской Федерации, как радикальный реформатор общественно-политического устройства России. Борис Ельцин, несомненно, до сих пор является одной из ярких политических фигур, и имя этого человека никого не оставляет равнодушным. Споры о том, каким путем пошла страна тогда в 90-е, ведутся политиками до сих пор.

Собрали яркие фото из жизни первого всенародно избранного главы российского государства (для полного просмотра фотографии рекомендуем открыть галерею на весь экран).