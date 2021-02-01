90 лет со дня рождения Бориса Ельцина. Каким был первый президент России?

Фото: ТАСС
1 февраля Борису Николаевичу Ельцину исполнилось бы 90 лет. Он вошел в историю как первый президент Российской Федерации, как радикальный реформатор общественно-политического устройства России. Борис Ельцин, несомненно, до сих пор является одной из ярких политических фигур, и имя этого человека никого не оставляет равнодушным. Споры о том, каким путем пошла страна тогда в 90-е, ведутся политиками до сих пор.
Собрали яркие фото из жизни первого всенародно избранного главы российского государства (для полного просмотра фотографии рекомендуем открыть галерею на весь экран).
Комментарии
Алкаш, постоянно из больницы правил. Стыдно за него было. Но запад любил его, по плечу хлопали.
Любил, потому что Ельцин сделал то, чего запад добивался много лет , а алкаш угробил страну в одночасье
О нем лучше не вспоминать.Стыдно было за государство, что у него такой в 90-х президент.
Сейчас у руля его приемник. Которому повезло, что нефть подорожала. Этот приемник своим указом освободил этого развалившего страну Ельцина и его семью от уголовной ответственности за воровство и вывод очень больших денег за границу.
Поражают те, кто удивляются почему у нас так много олигархов и такая коррупция. Так власть, то по сути и не изменилась(( Изменилось лицо власти, но не люди и подход.
90 лет, такой молодой, а ведь мог до смерти жопой к трону приклеиться и сидеть, как его последыш.
партийный функционер, просрал весь кредит народного доверия, выродил обнулёныша, бездарная кровавая первая чеченская на его совести
Обратите внимание на фото на танке, справа от Ельцина, сразу за Коржаковым, стоит ударник коммунистического труда, бизнесмен Золотов, друг спасителя страны от 90-х.
Изменник родины.
Горбачёв начал,Ельцин продолжил, нынешний заканчивает разворачивать великую страну. Грех вспоминать их с благодарностью, заслужили только проклятия
...Мир может вздохнуть спокойно: коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть!...
...И вот сейчас хотел бы закончить своё выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвинга Берлина: "Господи, благослови Америку!"... И добавлю к этому: и Россию. (с)