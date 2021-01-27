На федеральных трассах Алтайского края работают 180 единиц техники

27 января в Алтайском крае сложилась сложная метеорологическая ситуация. По прогнозам синоптиков, ожидаются снегопад, метели, сильный ветер с порывами до 15-22 метров в секунду.

В непогоду на федеральных трассах региона работает 180 единиц дорожной техники. При необходимости их количество могут увеличить, пишет официальный сайт Алтайского края.

В Упрдор "Алтай" добавили, что в среду, 27 января, дорожники устранили последствия схода снега на Чуйском тракте в Красногорском районе. С 13 часов проезд там осуществляется в штатном режиме. Чтобы полностью очистить дорогу, на участке работали семь единиц специализированной дорожной техники и 11 сотрудников подрядной организации.