Ирландский сенатор заявил о причастности Владимира Путина к пропаже дельфина Фунги

Ирландский сенатор Керри Нед О’Салливан заявил, что "русские" и "возможно, Владимир Путин" причастны к исчезновению легендарного дельфина по кличке Фунги. Слова политика приводит The Irish Post.

Фунги обитал в гавани Дингл в графстве Керри. Дельфин стал местной достопримечательностью в 1983 году, когда отбился от стаи и поселился рядом с людьми. Животное вскоре занесли в Книгу рекордов Гиннесса как "самого одинокого дельфина".

В октябре 2020 года Фунги пропал. По одной из версий, это произошло по естественным причинам, так как продолжительность жизни самцов этого вида составляет 30-40 лет. Другую версию высказал сенатор Керри Нед О’Салливан. По его словам, дельфин мог исчезнуть из-за использования российскими военными неких гидролокаторов, с помощью которых якобы ведется наблюдение за британскими кораблями.

"В этом могли быть замешаны россияне. Возможно, Путин", – предположил сенатор.

Впрочем, сами журналисты The Irish Post выразили мнение, что такая теория звучит абсолютно безумно.