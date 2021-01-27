Ирландский сенатор заявил о причастности Владимира Путина к пропаже дельфина Фунги

Ирландский сенатор Керри Нед О’Салливан заявил, что "русские" и "возможно, Владимир Путин" причастны к исчезновению легендарного дельфина по кличке Фунги. Слова политика приводит The Irish Post.
Фунги обитал в гавани Дингл в графстве Керри. Дельфин стал местной достопримечательностью в 1983 году, когда отбился от стаи и поселился рядом с людьми. Животное вскоре занесли в Книгу рекордов Гиннесса как "самого одинокого дельфина".
В октябре 2020 года Фунги пропал. По одной из версий, это произошло по естественным причинам, так как продолжительность жизни самцов этого вида составляет 30-40 лет. Другую версию высказал сенатор Керри Нед О’Салливан. По его словам, дельфин мог исчезнуть из-за использования российскими военными неких гидролокаторов, с помощью которых якобы ведется наблюдение за британскими кораблями.
"В этом могли быть замешаны россияне. Возможно, Путин", – предположил сенатор.
Впрочем, сами журналисты The Irish Post выразили мнение, что такая теория звучит абсолютно безумно.
Комментарии
Ага, сожрал он этого дельфина, со щукой перепутал.
Ой... у соседей кошка скончалась... ЭТО ПУТИН!!!!!!
Пынька уже при жизни стал олицетворением зла. Через много лет о нём сказки будут рассказывать и детей пугать.
У меня есть другая версия. Печень этого дельфина пустили для производства лекарства от отравления "новичьком" сами знаете кого.
27.01.2021 17:04
- гость -
А над тобой и такими, как ты, уже ржут!!!!
Ждем фильм расследование.
уже при жизни стал олицетворением зла
Шож ты, милок, пужаный такой!!! В церкву сходи, к колдунам, пусть душу твою грешную успокоят! А можно и к психиатру...
русские локаторы - это селедка, которая выделяет газ