Дворцы, корабли и медведи. Самые необычные и масштабные фигуры из "Лего"

Фото из сети интернет

Кто из нас в детстве не увлекался конструкторами? И самым желанным среди них был, конечно, Lego. А у него, между прочим, есть даже свой праздник, и отмечается он 28 января.

Компания LEGO Group основана датским плотником Оле Кирком Кристиансеном в 1932 году. Свое название она получила от начальных букв слогана Leg gotd (играть хорошо). Почему же 28 января? В этот день в 1958 году компания запатентовала современный кирпичик "Лего", использующийся как основа для всех конструкторов компании.

Сегодня Lego давно перестало быть просто детским увлечением, убедитесь сами в нашей фотоподборке.