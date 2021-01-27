Актер из "Ликвидации" и "Молодежки" умер от коронавируса

В возрасте 68 лет умер актер театра и кино Юрий Лахин. Причиной смерти стал коронавирус.

Как пишет Telegram-канал Mash, артист почувствовал себя плохо еще в декабре. Лахина госпитализировали, а 5 декабря ему сделали тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Прописанное врачами лечение не помогало, и актеру становилось только хуже. 30 декабря актера перевели на ИВЛ, однако спасти его не удалось.

Юрий Лахин родился 23 июля 1952 года. Окончил Свердловское театральное училище в 1978 году, а в 1989 году переехал в Москву, где стал артистом театра на Покровке. Снялся в таких фильмах, как "Вечный зов", "Громовы", "Ликвидация", "Молодежка", "Антикиллер" и других. Награжден званием заслуженного артиста РСФСР.