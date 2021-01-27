В Китае родственники умерших от коронавируса хотят рассказать правду о болезни

Жители Китая, родственники которых скончались от коронавируса в самом начале распространения инфекции, хотят рассказать правду об инфекции. Люди просят встречи с экспертами ВОЗ, сообщает портал "Смотрим".

Жен Хай лишился отца. Мужчина скончался от COVID-2019. Сын умершего считает, что власти Китая скрывали информацию об опасности коронавируса и статистике смертности. По его словам, на жителей страны давили, чтобы те молчали. Сам Хай пожаловался на то, что ему угрожали увольнением с работы.

Хай также отметил, что когда в Китай приехали специалисты Всемирной организации здравоохранения, власти стали удалять чаты активистов, однако люди не намерены сдаваться и будут добиваться публикации правдивой информации.