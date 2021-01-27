Российская модель из Playboy ударила ножом подругу в центре Москвы

23-летняя модель Playboy изрезала свою подругу ножом во время пьяной ссоры и грозилась убить ее. Кристина К., известная в соцсетях как "Блондинка твоей мечты", сейчас находится под подпиской о невыезде.

Как передает телеканал РЕН ТВ, в ночь на 16 января модель выпивала в компании знакомой в центре Москвы. В какой-то момент между девушками произошла ссора и тогда любительница откровенных фотосессий схватилась за нож и начала угрожать приятельнице убийством.

По словам потерпевшей, "блондинка" с криками "я тебя зарежу" нанесла и ей один удар ножом и порезала пальцы, после чего девушка позвонила в полицию. В итоге модель задержали и поместили под подписку о невыезде.

Как ранее сообщил amic.ru, 21-летнего футболиста Егора Дробыша убили в Омске. Вместе с другом он шел в состоянии алкогольного опьянения из пивного магазина, когда в переулке на них напали неизвестные с ножом. Спортсмен умер на месте от удара в сердце.