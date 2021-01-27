Порядка 180 старшекурсников алтайских педвузов временно замещали учителей в школах

Порядка 180 старшекурсников АлтГПУ и АГГПУ им. В. М. Шукшина временно замещали учителей в школах региона с сентября по декабрь 2020 года. Это позволило реализовать проекты "Учитель на замену" и "Волонтер просвещения 22".

Как пишет пресс-служба Минобрнауки региона, благодаря этому педагоги старшего возраста смогли не рисковать здоровьем и оставаться дома, а родители и учителя получили поддержку в организации дистанционного образования.

Студенты работали в сельских школах региона, которые испытывали дефицит в кадрах, как в очном, так и в удаленном формате. В феврале 2020 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко учредил для таких старшекурсников специальную стипендию имени первого директора Барнаульского педагогического института Алексея Щекотинского в размере 7,5 тысячи рублей, которую выплачивают в течение пяти месяцев.