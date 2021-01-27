32-летнего жителя Алтайского края осудят за то, что он насмерть забил знакомого

СК завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Первомайского района. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

"По данным следствия, ночью в октябре 2020 года в одном из сел Первомайского района обвиняемый распивал спиртное в компании знакомых, в доме местного жителя. Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения гостями произошел конфликт", – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина руками и ногами нанес множество ударов в область жизненно важных органов потерпевшего. На следующий день 33-летний мужчина скончался в больнице.

В ходе следствия обвиняемый своей вины не признал. Уголовное дело направлено в суд.