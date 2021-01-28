"Постоянное развитие": руководитель центра "Мой бизнес" подвел итоги 2020 года

Процветающий собственный бизнес – мечта многих. Быть самому себе начальником – это обладать свободой выбора, независимостью и возможностью выйти на высокий доход. Но часто мечты о своем деле так и остаются мечтами по причине отсутствия стартового капитала. Ведь не все знают, что начинающим предпринимателям помогает государство через различные фонды. В Барнауле тоже есть такая организация – Центр "Мой бизнес". Его руководитель Антон Слободчиков на радио "Эхо Москвы" рассказал, какую поддержку центр оказывает предпринимателям, как с его помощью бизнесмены пережили пандемию и какие проекты по развитию бизнеса запланированы на 2021 год.

– Неоднократно говорилось, что для бизнеса 2020 год был непростым. Тем не менее алтайским предпринимателям, в том числе по линии Алтайского фонда МСП, оказали беспрецедентную господдержку. Расскажите, каким был 2020 год для вашего фонда?

– Самый главный результат для нас – это как раз отзывы предпринимателей о том, что у них получилось с нашей поддержкой реализовать какой-то проект или сделать скачок в развитии. Когда начиналась пандемия, планы нашей работы пришлось корректировать. Но получилось. Мы одни из первых в России полностью ушли на удаленный формат работы – это касается и образовательных мероприятий, и консультирования, и даже финансовых услуг.

Опасались, насколько востребованными будут наши услуги, но, как оказалось, напрасно. Мы в этом году значительно превысили планы 2019 года. Более 10 тысяч услуг предприниматели получили в центре: и образовательные, и финансовые.

По финансовым направлениям показали значительные результаты: около 120 проектов поддержаны на сумму, превышающую 500 миллионов рублей, что позволило предпринимателям привлечь более 2 миллиардов рублей кредитных ресурсов. Подчеркну, под ставки, которые в прошлом году значительно снижались в течение года, и средняя ставка была 6,5% годовых.

Конечно, "просели" некоторые направления, связанные с выездными и очными образовательными мероприятиями, но они заменены удаленными. Мы даже проводили дистанционные бизнес-миссии с другими регионами и странами. Проводили и небольшие вебинары, и масштабные форумы. Работа не останавливалась, и результатами мы удовлетворены.

– Скажите, что было самым востребованным, за какими услугами предприниматели обращались чаще всего?

– В принципе, все услуги были востребованы, но наиболее актуальными были услуги информационные. Всем хотелось получить объективную информацию, кто может работать в период ограничений, как, на каких условиях, на какие льготы и преференции можно рассчитывать. И мы перешли на работу 24/7 – организовали горячую линию для предпринимателей.

Иной раз у нас было более трех тысяч обращений в месяц – в основном в самые "горячие" периоды – апрель, май. Сайт был полностью перенастроен: все меры поддержки федерального уровня мы упаковали в понятные слоты на сайте, чтобы было сразу интуитивно понятно, где и чем воспользоваться.

– У нас в Алтайском крае вырастают сильные социальные предприниматели. Как для социального предпринимательства сложился этот год?

– По-разному. Конечно, ограничения в очной работе свое дело сделали – многие просели и по выручке, и по возможностям оказания своих услуг. Мы пытались здесь тоже помочь. Например, 1 июня традиционно проходит "Ярмарка детства". Там основные участники – социальные предприниматели. Мы понимали, что в очном формате мероприятие не состоится, и придумали виртуальный формат. В течение всего дня шел марафон: предприниматели могли на нашей платформе представить свою продукцию, объявить акции, которые заманивали бы потенциальный поток клиентов, и даже формировать отложенный спрос. Таким образом, они получали ресурс, помогающий пережить сложные времена.

Также мы создали образовательные программы для социальных предпринимателей. Акселератор провели как раз в период мощнейших ограничений. Ну и традиционный формат у нас есть: инвестиционный подиум, где социальные предприниматели могут найти партнера или инвестора.

– Еще одно важное событие произошло в 2020 году: вы впервые в Сибири провели бизнес-реалити "Фабрика бизнес-идей". Расскажите, какие цели ставили на этот проект, довольны ли результатами, и станет ли он регулярным?

– Проект реализовывался в рамках популяризации предпринимательства. Одна из составляющих – работа со студентами, школьниками: показать им перспективы этого пути, научить вхождению в предпринимательство безбоязненно, с просчитанными рисками, подготовленными выходить на эту дорогу. И одной из целей конкурса было посмотреть, чем "дышит" молодежь, что их интересует, где они себя видят. Мы этой цели добились. Было представлено более 1300 различных проектов: и IT, и производство, и услуги, и торговля.

Также мы хотели показать зрителям – ребятам, студентам, школьникам, – примеры бизнеса в разных направлениях, что они могут быть успешными. Начинайте, пробуйте, даже ошибайтесь – это начало вашей самореализации и будущего жизненного пути.

– Что или кто больше всего запомнился в рамках этого проекта?

– Проекты были очень разные. Были инициаторы с яркой харизмой, например, победитель нашего конкурса, который презентовал свой проект, катаясь на роликах. Одна из составляющих его успеха была в том, что он дышит и живет своим проектом, и он действительно заразил всех своей энергией.

Были проекты, связанные с творческими решениями. Это о том, что волнует молодежь. Их не только бизнес и погоня за прибылью интересует, а реализация каких-то социальных задач, экологических, упакованных попутно в бизнес-решения. Это тоже было своего рода открытием для нас.

Образовательные проекты, направленные на популяризацию науки, работы с детьми, живой природы тоже были запоминающимися.

– Кого-то поддерживаете из участников проекта? Кто-нибудь уже пришел как предприниматель за поддержкой?

– Мы четко обозначили, что этот конкурс – только начало пути. Все возможности, которые есть у центра, для них открыты, и они знают о них. Мы сейчас с победителем ведем работу по подбору площадки, где он смог бы организовать свой проект. Не все просто, но я думаю, есть перспективы. По остальным точно так же. Кому-то требуется сейчас финансирование, кому-то – дополнительная образовательная поддержка, кому-то – консультации по регистрации бизнеса. Все это мы можем и делаем.

– Будет ли "Фабрика бизнес-идей" реализована и в 2021 году?

– Все зависит от того, насколько финансово мы будем способны. Но есть варианты реализовать его с помощью партнеров, в сотрудничестве с другими мощными компаниями. Отзывы о проекте хорошие, мы видим и положительный эффект, и очень хочется продолжать.

– В 2020 году, несмотря на пандемию и жесткие ограничения, у нас около 100 предприятий впервые вышли на международный рынок при поддержке центра "Мой бизнес". Расскажите, как удалось достичь такого показателя?

– Наш Центр экспорта уже третий год удерживает лидерские позиции. За эти годы мы добились его узнаваемости – и целиком центра "Мой бизнес", и именно этого направления. Люди поверили, что, обращаясь к нам, можно получить результат. Соответственно, поток участников и запрос на услуги увеличился, предприниматели увидели эффект. А главный эффект – это, конечно, заключение сделок и контрактов.

Успеху поспособствовал ряд факторов. Так, пространство центра позволяет в любых интерактивных режимах, с любой аудиторией, в любых форматах реализовывать любые встречи. Кроме того, у нас есть востребованная услуга по поиску иностранного партнера. Наши подрядчики из различных регионов и стран делают это для алтайских предпринимателей. Плюс интересная новая услуга – выход на международные маркетплейсы, такие как "Озон" и "Алиэкспресс".

– По итогам 2020 года центр "Мой бизнес" вошел в двадцатку лучших по стране. Расскажите, по каким критериям составляют такие рейтинги, на что они влияют, и как удалось достичь такого высокого результата?

– Достичь удалось благодаря слаженной работе всей команды, благодаря набору актуальных услуг.

Рейтинги оценивают работу по разным составляющим. Это и активная работа по разным направлениям – образовательному, экспортному, финансовому. Есть такой раздел, как формирование удобной среды для предпринимателей. По всем этим составляющим Министерство экономического развития, которое курирует эту тему, анализирует количество и качество услуг, обратную связь от предпринимателей.

От этого отчасти зависит дальнейшая поддержка. Напрямую, к примеру, по Центру экспорта – чем выше эффективность его работы, тем больше ресурс. По остальным направлениям не так явно коррелируется, но все равно учитывается в отношении федерального центра, который является основным финансовым источником, ну и региональной властью.

Вообще, это был предварительный итог за девять месяцев прошлого года. В апреле 2021 года будет презентован общий за 2020 год. Надеюсь, мы какие-то места сохраним.

– Вы говорили о создании комфортной среды, в частности в рамках центра "Мой бизнес". Вы расширяете пространство центра? Что нового появилось, и что еще появится в 2021 году?

– Я убежден, что место настраивает определенным образом: один и тот же контент, образовательный или информационный, в разной атмосфере воспринимается по-разному. Лучшее восприятие происходит в той атмосфере, которая к этому располагает. И мы постарались создать такую площадку.

Мы делаем локации таким образом, чтобы они позволяли решать массу задач. Нужно провести какую-то неформальную встречу предпринимателям – возможность есть. Вебинар, вещание на YouTube организовать – формат есть. Деловые переговоры с использованием синхроперевода и качественных каналов связи – тоже возможно. Чем больше форматов мы предлагаем, тем более востребована площадка. И таким же образом попутно мы знакомим участников с нашими услугами и возможностями.

Также мы создали мобильное приложение для телефонов "Мойбизнес22", с помощью которого с центром можно взаимодействовать удаленно и получать за это бонусы.

– Какие основные акценты вы расставили в планах на 2021 год?

– Все основные направления планируем сохранить, но будет сделан акцент на самозанятых и социальных предпринимателях. Появятся новые продукты по предоставлению гарантий, в частности как раз для самозанятых, новые образовательные программы.

– Расскажите, будут ли какие-то изменения в рамках нацпроекта по поддержке малых и средних предприятий? Конечно, интересует объем финансовой поддержки, которая поступает через ваш центр.

– По некоторым направлениям даже увеличится. Например, по Центру экспорта. На других направлениях сохранится на прежнем уровне. Вообще, до 2024 года у нас намечена плавная траектория по небольшому снижению объемов финансирования. Но с учетом уже готовых наработок и лучшего понимания, где нужно расставить акценты и в какие направления перераспределить ресурсы, я думаю, что предприниматели практически не ощутят изменений в объемах финансирования.

– Какие основные цели вы ставите перед центром "Мой бизнес" на 2021 год?

– Конечно, это цели, связанные с развитием предпринимательства, содействия его изменениям. Мы будем достигать их через образовательные программы, соответствующие условиям, в которых мы живем, через предоставление информационных услуг с актуальной информацией, через транслирование финансового ресурса для инвестирования в развитие бизнеса наших предпринимателей.

– Продолжите фразу "Мой бизнес – это..." и приведите три варианта ответа.

Бизнес – в первую очередь, большая ответственность. Только ты можешь этим управлять, зная все возможности и все риски.

Бизнес – это постоянное развитие. Бизнес на одном месте не может долго существовать.

Бизнес – это жизнь. Жизнь для тех предпринимателей, которые добились успеха. Если отдаваться с душой делу, то успех, несомненно, будет.

Центр "Мой бизнес"

Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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