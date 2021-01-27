Такой день. Два серьезных ДТП на Чуйском тракте и перевыполненный план по жилью

13 пациентов с COVID-19 скончались за минувшие сутки. В лабораториях подтвердили еще 187 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 171 человек.

Сразу два серьезных ДТП произошло на трассе Барнаул – Бийск. Днем на 216-м километре Чуйского тракта Toyota Ist столкнулась с Toyota Land Cruiser 200. Легковой автомобиль буквально смяло от удара, а женщина погибла на месте происшествия. После в 40 километрах от Бийска две иномарки столкнулись "лоб в лоб". Машину одного из участников ДТП развернуло посреди дороги, а второй съехал в кювет и перевернулся на бок.

Также на Чуйском тракте утром 27 января произошел сход снежных масс . Снег сошел на 413-415 километрах автотрассы в Красногорском районе. На оперативных работах по расчистке завала задействовали три трактора МТЗ, ротор и автогрейдер.

На 76-м году жизни скончался преподаватель, тренер и спортивный судья Олег Дитятев. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

В день несанкционированного митинга в поддержку борца с коррупцией Алексея Навального полицейские задержали 16 несовершеннолетних. Мальчиков среди задержанных оказалось немного больше, чем девочек: девять против семи. Большинство из них подростки 14-16 лет.

Массовую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции приостановили в Бийске. В медучреждениях города закончился препарат "Спутник V".

Застройщики Алтайского края перевыполнили план по вводу жилья в 2020 году. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев на пресс-конференции 27 января. По его словам, у региона есть хороший задел на ближайшие два-три года, поэтому провалов в строительстве чиновники не ожидают.