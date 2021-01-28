Жительница Барнаула отсудила у бани более 100 тысяч рублей за травмы

Жительница Барнаула получила компенсацию от банного комплекса. Женщина воспользовалась услугами заведения, упала и получила травмы.

Горожанка спускалась по лестнице в парилке, поскользнулась на мокром кафельном полу и упала, из-за чего получила травму спины. Эксперты выяснили, что напольное покрытие в банном комплексе не соответствует требованиям СНиП.

"... в пользу истицы взыскана компенсация морального вреда в размере 70 000 руб., в счет возмещения стоимости услуги — 1 200 руб., штраф за неудовлетворение требований потребителя — 35 600 руб., всего взыскано 106 800 руб", — рассказали в региональной прокуратуре.

Ранее amic.ru писал о том, что житель Череповца подал в суд на магазин за то, что купленная им решетка не подошла к раковине. Мужчина выиграл разбирательство и получил компенсацию в 500 рублей.