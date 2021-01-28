Местами будет плюс. О погоде в Алтайском крае 28 января

После нескольких холодных дней в Алтайский край пришло существенное потепление. В некоторых районах температура будет совсем не зимней, но о времени года напомнят метели.

В регионе температура воздуха составит -2...-7 градусов, в предгорьях – до +3 градусов. В отдельных районах снег, метели. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду.

В Барнауле термометры покажут от -3 до -5 градусов. Временами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

В ночь с 28 на 29 января в крае температура воздуха составит -7...-12 градусов.