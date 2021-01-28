Вирусолог рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов рассказал о скором завершении пандемии COVID-19. По его словам, в России ограничения могут снять уже к лету.

"Все указывает на то, что пандемия пошла на спад. Видно начало конца. Думаю, что к лету введенные ограничения удастся снять", – сказал ученый в разговоре с ura.ru.

Он отметил, что пандемия закончится, когда 70-80% населения планеты "проконтактируют" с вирусом. Немалую роль играет и вакцинация, об эффективности которой станет известно уже через несколько месяцев, подчеркивает специалист.

Напомним, что с понедельника в России начали выявлять менее 20 тысяч случаев COVID-19 в сутки, это минимум с осени 2020 года. Накануне в стране зарегистрировали 17 741 заболевшего и 594 летальных исхода.

По данным статистического сайта Worldometer, с начала пандемии в мире зафиксировали 101,4 млн заразившихся коронавирусом и свыше 2,1 млн смертей.