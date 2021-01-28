Сибиряки и не только: откуда приезжают и как проводят время туристы в Белокурихе

Из-за действующих ограничений внутренний туризм набирает популярность, и все больше любителей активного зимнего отдыха приезжают в Белокуриху. МТС проанализировала трафик своей сети и отмечает, что количество туристов не только увеличилось, но и расширилась их география – если раньше курорт посещали в основном жители соседних Кемеровской, Томской и Новосибирских областей, то в этом году, помимо сибиряков, значительную часть составили гости из центральных регионов России, в том числе Москвы. Кроме того, интернет-трафик МТС в Белокурихе увеличился на 30% по сравнению с горнолыжным сезоном 2019-2020 года.

Самыми популярными среди любителей горных лыж и сноуборда оказались трассы "Катунь" и "Благодать", склон на горе Церковке, горнолыжный спуск санатория "Россия". С помощью Big Data аналитики МТС определили и время наибольшей загруженности трасс: это промежуток с 11:00 до 16:00, в то время как минимальная загруженность фиксировались с 12:00 до 13:00 – в это время отдыхающие спускались, чтобы передохнуть, пообедать и согреться.

Именно на обеденное время, а также на первые два часа после закрытия подъемников приходился пик интернет-трафика: в это время любители активного отдыха переписывались в мессенджерах, отправляли фотографии близким и выходили в прямые эфиры в социальных сетях.

Отметим, что в начале 2019 года МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом всю курортную зону, включая склоны горы Черепаха. В 2021 году компания планирует работы по дальнейшему увеличению скорости мобильного интернета на курорте в наиболее загруженных локациях курорта.