Кондуктор барнаульского трамвая рассказала подробности драки пассажиров с антимасочником

Кондуктор барнаульского трамвая маршрута № 7, в котором 24 января произошла потасовка с участием антимасочника, рассказала "Аргументам и Фактам" подробности инцидента.

"Мужчина зашел в вагон без маски на остановке "Молодежная", после того как я попросила его рассчитаться, он начал провоцировать, высказывая негатив в мою сторону и в сторону пассажиров, сидевших в масках, – утверждает Ирина Соловьева. – Несколько мужчин поддались на провокацию и грубо высадили антимасочника на остановке "Площадь Победы".

По ее словам, все произошло настолько быстро, что полицию вызвать попросту не успели. Когда человек без маски оказался на улице, двери закрыли, и вагон продолжил движение, уточнила кондуктор.

Ранее amic.ru писал, что драку в трамвае сняли на видео. На кадрах видно, что нарушителю противостояли не менее трех человек.