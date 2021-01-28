16 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

16 пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, скончались в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Общее количество летальных случаев в крае выросло до 1913.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 184 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 38 455 человек. Выздоровел 34 481 человек (+180 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 47, Бийск – 18, Рубцовск – 16, Алейский, Благовещенский, Каменский, Поспелихинский районы – по 5 заболевших, Яровое – 4, Бийский, Михайловский, Солонешенский районы – по 4 заболевших, Заринск, Славгород, Алтайский, Волчихинский, Локтевский, Новичихинский, Павловский, Тогульский, Угловский, Усть-Калманский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Алейск, Белокуриха, Залесовский, Змеиногорский, Кулундинский, Мамонтовский, Петропавловский, Ребрихинский, Советский, Табунский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Калманский, Ключевский, Немецкий национальный, Родинский, Романовский, Топчихинский, Третьяковский, Хабарский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 364 пациента, из них 108 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1095 коек.