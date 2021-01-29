Продли жизнь экрану. Как выбрать защитное стекло для смартфона

У любого смартфона, даже с высокой степенью защиты, самое уязвимое место – это экран. Защитное стекло – главная подушка безопасности для мобильного устройства. Подобрав правильный аксессуар, можно забыть о царапинах, трещинах, жирных отпечатках и подтеках. Разберемся, что нужно знать при выборе.

Как правило, защитное стекло делают из специального закаленного стекла, обработанного разными химическими соединениями. В сравнении с защитной пленкой, стекло в 2-5 раз толще. В магазинах НомерONE, например, продают защитные стекла со стандартной толщиной 0,15-0,5 мм. Выбор зависит от модели смартфона и условий использования. Стандартная же твердость составляет 9Н.

Качественное защитное стекло производят на основе пяти слоев:

силиконовая база – обеспечивает надежное скрепление экрана со стеклом;

сдерживающий слой – если вы повредите экран, он не рассыплется и трещина не уйдет слишком далеко;

антибликовый – цвета на солнце будут яркими и не потускнеют;

защитный – от царапин и сколов;

олеофобный – облегчает уход за телефоном, отталкивая жир и влагу.

Стоимость защитного стекла – показатель, который не всегда говорит о качестве аксессуара. Но магазин НомерONE предлагает достаточное количество как разных видов, так и разных брендов защитных стекол по низкой цене. Выгода особенно ощутима в период акции: скидка на все стекла и пленки 50%. Заказать защитное стекло можно на сайте NomerOne.ru, в Instagram, группе VK или в любом магазине НомерONE нашего города.