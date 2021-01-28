Алтайский вуз уличили в подтасовке результатов экзаменов

Прокуратура Республики Алтай выявила многочисленные случаи подтасовывания результатов вступительных экзаменов в Горно-Алтайском госуниверситете, сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что должностными лицами приемной комиссии ГАГУ в период приемной кампании 2020-2021 учебного года были внесены изменения в тестовые бланки вступительных испытаний по профильным предметам абитуриентов, не набравших утвержденные приказом ректора ГАГУ минимальные баллы по предметам вступительных испытаний по направлениям бакалавриата и специалитета, и, соответственно, не имеющих право на зачисление в вуз", – констатировали в прокуратуре.

В связи с этим решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, участвовавших в незаконной деятельности. Для этого материалы проверки направили в региональное управление СУ СКР.

Ранее amic.ru писал, что бывший ректор АГМУ Игорь Салдан попробует оспорить решение Центрального районного суда Барнаула, который отклонил его иск о восстановлении в должности. Его уволили с поста главы вуза 19 ноября 2019 года приказом главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой.