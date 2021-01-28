Самый дорогой дворец нашли в России

Дворец в Барвихе / Фото: cian.ru

Самый дорогой дворец России можно купить в подмосковной Барвихе. Продавец просит за него 1,65 миллиарда рублей. За эти деньги покупателю достанется здание из розового мрамора на участке площадью почти 90 соток. Внутри дворца располагаются девять спален, спа-зона, зимний сад, тренажерный зал. Особняк находится на берегу Москвы-реки. На территории построен отдельный дом для персонала, большой гараж, беседка и фонтан. Дом продается под чистовую отделку.

В рейтинге ЦИАН, составленном на основе опубликованных объявлений, на втором месте расположился дворец под ключ в подмосковном коттеджном поселке Шервуд, он стоит 1,38 миллиарда рублей. Замкнул тройку особняк в стиле австрийского шато в поселке Зеленая лощина в районе Рублевки.

Напомним, 19 января блогер Алексей Навальный опубликовал фильм-расследование о здании в поселке Прасковеевка под Геленджиком. Автор утверждает, что особняк является дворцом Владимира Путина. Стоимость комплекса, по данным Навального, составляет около 100 миллиардов рублей. К 28 января видео посмотрели уже почти 98 млн человек.

Навальный утверждает, что здание является "самой большой взяткой", а построено оно на деньги компаний "Роснефть" и "Транснефть". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что дворец президенту не принадлежит, а само расследование является "компиляцией и качественной клюквой". Позже в общении с журналистами Песков рассказал, что владельцы комплекса – один или несколько предпринимателей, а называть их имена "некорректно".

Сам российский президент также открестился от дворца. По словам Путина, расследование Навального – это попытка "промыть гражданам мозги".