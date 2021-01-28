Самый дорогой дворец нашли в России

Дворец в Барвихе / Фото: cian.ru
Самый дорогой дворец России можно купить в подмосковной Барвихе. Продавец просит за него 1,65 миллиарда рублей. За эти деньги покупателю достанется здание из розового мрамора на участке площадью почти 90 соток. Внутри дворца располагаются девять спален, спа-зона, зимний сад, тренажерный зал. Особняк находится на берегу Москвы-реки. На территории построен отдельный дом для персонала, большой гараж, беседка и фонтан. Дом продается под чистовую отделку.
В рейтинге ЦИАН, составленном на основе опубликованных объявлений, на втором месте расположился дворец под ключ в подмосковном коттеджном поселке Шервуд, он стоит 1,38 миллиарда рублей. Замкнул тройку особняк в стиле австрийского шато в поселке Зеленая лощина в районе Рублевки.
Напомним, 19 января блогер Алексей Навальный опубликовал фильм-расследование о здании в поселке Прасковеевка под Геленджиком. Автор утверждает, что особняк является дворцом Владимира Путина. Стоимость комплекса, по данным Навального, составляет около 100 миллиардов рублей. К 28 января видео посмотрели уже почти 98 млн человек.
Навальный утверждает, что здание является "самой большой взяткой", а построено оно на деньги компаний "Роснефть" и "Транснефть". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что дворец президенту не принадлежит, а само расследование является "компиляцией и качественной клюквой". Позже в общении с журналистами Песков рассказал, что владельцы комплекса – один или несколько предпринимателей, а называть их имена "некорректно".
Сам российский президент также открестился от дворца. По словам Путина, расследование Навального – это попытка "промыть гражданам мозги".
Комментарии
Шо, опять, вторая серия?
это не сына Золотова? там тоже из розового был.....
Амик, вы не в тренде. Лучше расскажите про процессуальные действия против протестунов. Их крики "А меня за что"
Построят нахаляву за счет бюджета, землю бесплатно приватизируют, а продают за деньги, как у нас на Авальмане.
28.01.2021 12:10
- гость -
Амик, вы не в тренде. Лучше расскажите про процессуальные действия против протестунов. Их крики "А меня за что"
А зачем ты, трендист, орешь А меня за что? Тебе что, в рожу ментовскую снежком ледяным прилетело?
28.01.2021 12:11
- гость -
Построят нахаляву за счет бюджета, землю бесплатно приватизируют, а продают за деньги, как у нас на Авальмане.
Страдаете по законности, есть документы, обратитесь в прокуратуру или в су. Или опять в такси водитель по секрету рассказал.
а на берегу реки можно строить?
28.01.2021 12:13
- гость -
28.01.2021 12:10
- гость -
Амик, вы не в тренде. Лучше расскажите про процессуальные действия против протестунов. Их крики "А меня за что"
А зачем ты, трендист, орешь А меня за что? Тебе что, в рожу ментовскую снежком ледяным прилетело?
Наслаждаюсь законными действиями власти
28.01.2021 12:11
- гость -
есть документы, обратитесь в прокуратуру или в су. Или опять в такси водитель по секрету рассказал.
Дурачок?
А что протестуны?Пошли на неразрешённый митинг и сейчас кричат:"Защитите мои права!"
Наслаждаюсь законными действиями власти
Будешь и дальше наслаждаться, когда на бутылку посадят.