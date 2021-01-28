Алтайские браконьеры застрелили пять косуль

В Завьяловском районе полицейские поймали подозреваемого в незаконном отстреле пяти сибирских косуль. Его соучастник находится в розыске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Правоохранители выяснили, что двое мужчин выехали на снегоходе в лес и в пяти километрах от поселка Добрая Воля застрелили четырех самцов и одну самку косули. По предварительным данным, ущерб превысил полмиллиона рублей.

"Сотрудники полиции задержали одного из участников незаконной охоты – 51-летнего мужчину. Его напарник, молодой человек 1984 года рождения, в настоящий момент находится в розыске", – уточнили в ведомстве.

Также установлено, что отстрел животных браконьеры произвели из зарегистрированного ружья, которое принадлежало задержанному. При этом лицензии на охоту у него не было.

Полицейские изъяли у подозреваемого оружие, боеприпасы, гильзы, ножи, мясо и снегоход. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба". Нарушителям грозит от 500 тысяч до 1 млн рублей штрафа либо от трех до пяти лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.