Алтайские браконьеры застрелили пять косуль

В Завьяловском районе полицейские поймали подозреваемого в незаконном отстреле пяти сибирских косуль. Его соучастник находится в розыске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Правоохранители выяснили, что двое мужчин выехали на снегоходе в лес и в пяти километрах от поселка Добрая Воля застрелили четырех самцов и одну самку косули. По предварительным данным, ущерб превысил полмиллиона рублей.
"Сотрудники полиции задержали одного из участников незаконной охоты – 51-летнего мужчину. Его напарник, молодой человек 1984 года рождения, в настоящий момент находится в розыске", – уточнили в ведомстве.
Также установлено, что отстрел животных браконьеры произвели из зарегистрированного ружья, которое принадлежало задержанному. При этом лицензии на охоту у него не было.
Полицейские изъяли у подозреваемого оружие, боеприпасы, гильзы, ножи, мясо и снегоход. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба". Нарушителям грозит от 500 тысяч до 1 млн рублей штрафа либо от трех до пяти лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Комментарии
Дайте ему штраф по полной. Пусть работает и платить.
Наверно пора давать лицензии на отстрел браконьеров , по хорошему эта шантрапа не понимает .У них всё есть : деньги на снегоходы ( они не дешёвые) , ружья , здоровье , время свободное , И ,главное : желание убивать . ОНИ не хотят содержать скот на мясо ( это же работать нужно , пасти , сено заготавливать , убирать за животными ) , они хотят сначала насладится убийством , поразвлечься , а затем поесть дармовщинки . Штрафами таких не испугаешь , ещё больше гадить будут .
Охота с применением техники, в данном случае снегохода, это вовсе не охота, это убийство, 25 лет лагерей без всяких ОТ и ДО.
Вы просто не пробовали косулю. Нежное мясо с оттенком баранинки.