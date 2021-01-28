Ярмарки выходного дня возобновляют свою работу в Барнауле

В столице Алтайского края возобновят свою работу продовольственные ярмарки выходного дня. Первые из них будут открыты уже 6 февраля, сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

"Ближайшая по времени продовольственная ярмарка выходного дня пройдет 6 февраля по следующим адресам: пр. Ленина, 71; ул. 50 лет СССР, 51а; пл. Народная; пр. Космонавтов, 6в; пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21", – рассказали в администрации.

Площадки будут работать для горожан с 10:00 до 14:00. Торговлю организуют с соблюдением санитарных требований. Покупателей просят не нарушать масочный режим.

Напомним, в 2020 году работу продовольственных ярмарок в Барнауле приостановили из-за пандемии коронавируса. Не удалось тогда провести и предновогоднюю ярмарку. Причиной стали сильные морозы.