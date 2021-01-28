Паспорта в России начали выдавать по новому регламенту

Новый регламент МВД по выдаче и замене паспортов вступил в силу в России. Большинство требований касается фотографий. Например, запрещается любая обработка снимка.

"Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого", – говорится в регламенте.

Также запрещено использовать линзы, которые меняют цвет глаз. В очках на паспорт фотографировать можно, но оправа не должна закрывать глаза, а стекла не должны быть тонированными. Также запрещено использовать фото в любой форменной одежде. Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и если он не скрывает овал лица.

Напомним, в конце декабря 2020 года в СМИ появилась информация, что в России с января будут выдавать паспорта вакцинированного от коронавируса. Однако позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко это опровергла. По ее словам, в стране "никакие ковидные паспорта не нужны".