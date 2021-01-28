Паспорта в России начали выдавать по новому регламенту

Новый регламент МВД по выдаче и замене паспортов вступил в силу в России. Большинство требований касается фотографий. Например, запрещается любая обработка снимка.
"Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого", – говорится в регламенте.
Также запрещено использовать линзы, которые меняют цвет глаз. В очках на паспорт фотографировать можно, но оправа не должна закрывать глаза, а стекла не должны быть тонированными. Также запрещено использовать фото в любой форменной одежде. Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и если он не скрывает овал лица.
Напомним, в конце декабря 2020 года в СМИ появилась информация, что в России с января будут выдавать паспорта вакцинированного от коронавируса. Однако позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко это опровергла. По ее словам, в стране "никакие ковидные паспорта не нужны".
Комментарии
Все это глупости. Все делают люди.
так их менять на пластмассовые вроде собрались , а сами все про эти трындят
а если прыщ на лбу?
у девушки приятной внешности, что ей с таким безобразием ходить?
или даме морщины можно подретушировать.
Это что бы искать удобней было, вроде вторая фотка остаётся в паспортном.
чего искать ? морщины с прыщами?
как бы ВУ например в ГИБДД тоже есть в базе фото
12:58
- гость -
чего искать ? морщины с прыщами?
Митинги. Ключевое слово - митинги. И нейросеточка, которая всё это ищет.
для нейросеточки камеры должны быть другого качества (разрешения), а это уже совсем другие цены на них...
поэтому сейчас не могут за ремни штрафовать по камерам - не видать не фига...
а человека ищут по фото и реальному изображению, всего по нескольким точкам: глаза, нос, овал... как замазанный в фотошопе прыщ может этому помешать?
да и как вообще чел который вклеивает фото в паспорт поймёт что с фото поработали? каждое фото на экспертизу? завал у экспертов! этот момент тоже не ясен... вы ещё скажите перед фотографированием смывать с лица весь макияж? принёс фото с чистым лицом, а сам стоишь с прыщом, а за ночь вылез... и морщины - на лице спал...
Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и если он не скрывает овал лица.
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Это что такое? Почему одним можно, а другим нельзя?
14:43
- гость -
Это что такое? Почему одним можно, а другим нельзя?
Можешь носить тюбитейку или феску.
или фапотьку с фольги)))
15:05
и фапотьку!)