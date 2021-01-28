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Паспорта в России начали выдавать по новому регламенту

, ИА "Амител"
Документ вводит сразу несколько требований к фотографиям
Фото: dnr-live.ru

Фото: dnr-live.ru

Новый регламент МВД по выдаче и замене паспортов вступил в силу в России. Большинство требований касается фотографий. Например, запрещается любая обработка снимка.

"Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого", – говорится в регламенте.

Также запрещено использовать линзы, которые меняют цвет глаз. В очках на паспорт фотографировать можно, но оправа не должна закрывать глаза, а стекла не должны быть тонированными. Также запрещено использовать фото в любой форменной одежде. Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и если он не скрывает овал лица.

Напомним, в конце декабря 2020 года в СМИ появилась информация, что в России с января будут выдавать паспорта вакцинированного от коронавируса. Однако позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко это опровергла. По ее словам, в стране "никакие ковидные паспорта не нужны".

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

28.01.2021 12:35
- гость -

Все это глупости. Все делают люди.

28.01.2021 12:41
Гость

так их менять на пластмассовые вроде собрались , а сами все про эти трындят

28.01.2021 12:42
- гость -

а если прыщ на лбу?
у девушки приятной внешности, что ей с таким безобразием ходить?
или даме морщины можно подретушировать.

28.01.2021 12:49
- гость -

Это что бы искать удобней было, вроде вторая фотка остаётся в паспортном.

28.01.2021 12:58
- гость -

чего искать ? морщины с прыщами?

28.01.2021 12:58
- гость -

как бы ВУ например в ГИБДД тоже есть в базе фото

28.01.2021 13:02
- гость -

12:58
- гость -
чего искать ? морщины с прыщами?

Митинги. Ключевое слово - митинги. И нейросеточка, которая всё это ищет.

28.01.2021 14:10
- гость -

для нейросеточки камеры должны быть другого качества (разрешения), а это уже совсем другие цены на них...

28.01.2021 14:11
- гость -

поэтому сейчас не могут за ремни штрафовать по камерам - не видать не фига...

28.01.2021 14:17
- гость -

а человека ищут по фото и реальному изображению, всего по нескольким точкам: глаза, нос, овал... как замазанный в фотошопе прыщ может этому помешать?
да и как вообще чел который вклеивает фото в паспорт поймёт что с фото поработали? каждое фото на экспертизу? завал у экспертов! этот момент тоже не ясен... вы ещё скажите перед фотографированием смывать с лица весь макияж? принёс фото с чистым лицом, а сам стоишь с прыщом, а за ночь вылез... и морщины - на лице спал...

28.01.2021 14:43
- гость -

Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и если он не скрывает овал лица.
-----------------

Это что такое? Почему одним можно, а другим нельзя?

28.01.2021 14:48
- гость -

14:43
- гость -
Это что такое? Почему одним можно, а другим нельзя?

Можешь носить тюбитейку или феску.

28.01.2021 15:05
- гость -

или фапотьку с фольги)))

28.01.2021 15:18
- гость -

15:05
и фапотьку!)

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