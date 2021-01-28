Кондуктор пинками выгнала из автобуса пожилую сибирячку, у которой не было защитной маски

Полиция проводит проверку по факту инцидента между кондуктором и пассажиркой в одном из автобусов Красноярска. По результатам предварительного разбирательства ГУ МВД вынесет процессуальное решение, сообщает РИА Новости со ссылкой на главк краевого МВД.
Ранее в соцсетях появился ролик, на кадрах которого видно, как кондуктор буквально пинками выгоняет из салона женщину из-за отсутствия у той медицинской маски. При этом заметно, что пассажирка в возрасте.
Напомним, за время пандемии коронавируса по всей России произошло уже несколько конфликтов из-за отсутствия масок у пассажиров общественного транспорта. Так, в начале нынешней недели в Барнауле несколько горожан выкинули из трамвая антимасочника. По словам кондуктора, мужчина вел себя вызывающе.
В октябре 2020 года отказ пассажирки надеть маску в общественном транспорте или покинуть салон послужил причиной остановки движения трамваев в направлении проспекта Космонавтов неподалеку от остановки "Матросова". В связи с этим трамвай остановили и вызвали полицию. Ждать возобновления движения пришлось почти час.
Тогда же в конце октября в Барнауле прошла целая акция антимасочников. На пересечении улиц Попова и Взлетной около 10 активистов вошли в вагон и отказались его покидать. Движение трамваев оказалось парализовано на полтора часа.
Комментарии
Что то кондукторы совсем развязались.
Синдром вахтера
Правильно и сделала. Дома не сидит так маску не носит.
Забрало запотело?
в трамваях когда ездил можно было сборник юмористических рассказов писать под типа Зощенко
Забрало запотело?
Когда входишь в автобус без забрала, а у кондуктора оно запотело
А нечего стоять у неё на пути! Есть закон, который обязывает носить маски в общественных местах, который исполняют даже первые лица края.
Хорошо в маршрутках - практически все без масок.
А ничего, что и сама кондукторша без маски ? На мужика бы так не кинулась.
28.01.2021 15:08
- гость -
Вы так уверены??? Ошибаетесь! Посмотрите фото награждения Сурикова, где он четко показывает свое отношения к закону! Ну, что скажите в ответ?
На мужика она бы так не посмела накинутся.
28.01.2021 15:12
- гость -
Кто знает, кто знает... А вдруг у нее мужа нет... Представляете, как бы мужик от нее отбивался...