Кондуктор пинками выгнала из автобуса пожилую сибирячку, у которой не было защитной маски

Полиция проводит проверку по факту инцидента между кондуктором и пассажиркой в одном из автобусов Красноярска. По результатам предварительного разбирательства ГУ МВД вынесет процессуальное решение, сообщает РИА Новости со ссылкой на главк краевого МВД.

Ранее в соцсетях появился ролик, на кадрах которого видно, как кондуктор буквально пинками выгоняет из салона женщину из-за отсутствия у той медицинской маски. При этом заметно, что пассажирка в возрасте.

Напомним, за время пандемии коронавируса по всей России произошло уже несколько конфликтов из-за отсутствия масок у пассажиров общественного транспорта. Так, в начале нынешней недели в Барнауле несколько горожан выкинули из трамвая антимасочника. По словам кондуктора, мужчина вел себя вызывающе.

В октябре 2020 года отказ пассажирки надеть маску в общественном транспорте или покинуть салон послужил причиной остановки движения трамваев в направлении проспекта Космонавтов неподалеку от остановки "Матросова". В связи с этим трамвай остановили и вызвали полицию. Ждать возобновления движения пришлось почти час.

Тогда же в конце октября в Барнауле прошла целая акция антимасочников. На пересечении улиц Попова и Взлетной около 10 активистов вошли в вагон и отказались его покидать. Движение трамваев оказалось парализовано на полтора часа.