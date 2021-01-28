Мать Шубенкова рассказала о шоковом состоянии спортсмена из-за ситуации с допингом

Известная в прошлом спортсменка, мама барнаульского легкоатлета Сергея Шубенкова, Наталья, не верит, что сын мог принимать запрещенный препарат фуросемид. По ее словам, барьерист в шоке от новостей, что его подозревают в нечестной игре.

"Это дурость. Сейчас смотрят, кто руки не мыл, якобы выявили 1/125 часть таблетки или одноразового приема", – сказала Шубенкова порталу "Толк". По словам собеседницы, пробу "Б" должны вскрывать на днях.

Как ранее писал amic.ru, чемпион мира, Европы, один из самых известных легкоатлетов современности Сергей Шубенков сдал тест на допинг и получил положительный результат. В его крови нашли фуросемид – препарат-прикрытие, который "смазывает" действие запрещенного вещества.

Что известно о ситуации с допингом, есть ли шанс спасти карьеру и что за препарат фуросемид – читайте в нашем материале.