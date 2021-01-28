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Мать Шубенкова рассказала о шоковом состоянии спортсмена из-за ситуации с допингом

, ИА "Амител"
Звезду мирового спорта обвиняют в применении запрещенного препарата фуросемида
Фото: правительство Алтайского края

Фото: правительство Алтайского края

Известная в прошлом спортсменка, мама барнаульского легкоатлета Сергея Шубенкова, Наталья, не верит, что сын мог принимать запрещенный препарат фуросемид. По ее словам, барьерист в шоке от новостей, что его подозревают в нечестной игре.

"Это дурость. Сейчас смотрят, кто руки не мыл, якобы выявили 1/125 часть таблетки или одноразового приема", – сказала Шубенкова порталу "Толк". По словам собеседницы, пробу "Б" должны вскрывать на днях.

Как ранее писал amic.ru, чемпион мира, Европы, один из самых известных легкоатлетов современности Сергей Шубенков сдал тест на допинг и получил положительный результат. В его крови нашли фуросемид – препарат-прикрытие, который "смазывает" действие запрещенного вещества.

Что известно о ситуации с допингом, есть ли шанс спасти карьеру и что за препарат фуросемид – читайте в нашем материале.

Читайте также в сюжете: Допинговый скандал с Шубенковым
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

28.01.2021 14:05
- гость -

Звезду мирового спорта обвиняют в применении....
---------
эти слова мама сказала? или редакция взяла смелость чуток приукрасить?
хотя и за мамой не станется...

28.01.2021 14:14
- гость -

дожили - мочегонное у нас теперь стало допингом )))

с другой стороны раз у рф нет "красных линий" то почему- бы и нет...

28.01.2021 14:16
- гость -

теперь даже под белым флагом и песенку крокодила Гены вход закрыт на Олимпиаду

28.01.2021 14:18
-гость-

он что то там против Навального высказывался?

28.01.2021 14:23
Гость

Он опять обкололся и находится в шоке? Зачем новости из жизни наркоманов нам

28.01.2021 14:25
- гость -

Нет, чтобы поддержать, устраиваете травлю. Вот в ком, ком, а в Шубенкове не приходится сомневаться. Сомневаться надо в честности и порядочности ВАДА и подобных контор.

28.01.2021 14:28
- гость -

28.01.2021 14:25
- гость -

Верно - похоже на очередную кампания, не случайно что подключили такого прохвоста, как Губерниев!

28.01.2021 14:44
- гость -

Серега мы с тобой!!! Не принимай близко к сердцу, живи настоящим-это все пройдет.

28.01.2021 14:48
- гость -

28.01.2021 14:44
- гость -
Серега мы с тобой!!! Не принимай близко к сердцу, живи настоящим-это все пройдет.

В качестве утешения допингисту-фуросемидчику можно предложить участие в спартакиаде пенсионеров, на стадионе «Юность" с. Павловск Алтайского края

28.01.2021 15:01
- гость -

Давно известно, что спорт - это современная разновидность цирковых потешных представлений, что не имеет ничего общего со здоровым образом жизни. Там всё построено на химии и токсичной фарме. А артисты этого варьете ради своей короткой крьеры навсегда губят своё здооровье, в разы укорачивая себе жизнь.

28.01.2021 15:06
- гость -

15:01
- гость -
Это всё ради славы и денег.

28.01.2021 15:19
житель барнаула

Сейчас, мама всю правду скажет! Да и Сережа видать не лыком шить, в отказ пошел. Если объективно, то докажут. А если прикрывать будут то он "герой".

28.01.2021 15:22
- гость -

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