Россия оказалась на одной строчке с Габоном и Мали в рейтинге самых коррумпированных стран

Россия стала 129-й в списке из 180 стран, которые оценивали по уровню коррупции. Эксперты поставили РФ 30 баллов. Столько же набрали Азербайджан, Габон, Мали и Малави.

Ежегодный рейтинг составляет международная организация Transparency International (признана в России иностранным агентом). Специалисты опрашивают экспертов и бизнесменов на предмет восприятия уровня коррупции в госсекторе. В итоге странам выставляют баллы от 0 до 100. Ноль обозначает самый высокий уровень коррупции, 100 – самый низкий.

В новом рейтинге лидируют Дания и Новая Зеландия, которые набрали по 88 баллов. Далее идут Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария (по 85 баллов). Замыкают список Сирия (14 баллов), Сомали (12) и Южный Судан (12).

Добавим, что в предыдущем рейтинге позиции России были чуть хуже: страна набрала 28 баллов и располагалась на 137-й строчке.

В декабре 2020-го председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в стране стали чаще возбуждать дела о коррупции. В 2020 году ведомство завело свыше 15,2 тысячи соответствующих уголовных дел, что на 4% больше по сравнению с 2019-м. Всего же за последние девять лет в суд передали более 90 тысяч подобных материалов.