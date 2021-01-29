Россия оказалась на одной строчке с Габоном и Мали в рейтинге самых коррумпированных стран

Россия стала 129-й в списке из 180 стран, которые оценивали по уровню коррупции. Эксперты поставили РФ 30 баллов. Столько же набрали Азербайджан, Габон, Мали и Малави.
Ежегодный рейтинг составляет международная организация Transparency International (признана в России иностранным агентом). Специалисты опрашивают экспертов и бизнесменов на предмет восприятия уровня коррупции в госсекторе. В итоге странам выставляют баллы от 0 до 100. Ноль обозначает самый высокий уровень коррупции, 100 – самый низкий.
В новом рейтинге лидируют Дания и Новая Зеландия, которые набрали по 88 баллов. Далее идут Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария (по 85 баллов). Замыкают список Сирия (14 баллов), Сомали (12) и Южный Судан (12).
Добавим, что в предыдущем рейтинге позиции России были чуть хуже: страна набрала 28 баллов и располагалась на 137-й строчке.
В декабре 2020-го председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в стране стали чаще возбуждать дела о коррупции. В 2020 году ведомство завело свыше 15,2 тысячи соответствующих уголовных дел, что на 4% больше по сравнению с 2019-м. Всего же за последние девять лет в суд передали более 90 тысяч подобных материалов.
Комментарии
"Достойное" место, после 20 лет царствования.
Рыба гниёт с головы. Уже полный тухляк, не продохнуть.
...международная организация Transparency International (признана в России иностранным агентом). Интересно, а если бы они Россию в ряд с Данией и Новой Зеландией поставили, не являлись бы тогда иностранными агентами?))
Ничего не сдвинется пока население будет в спячке - голосуют за воров и жуликов, позволяют им попирать Конституцию и считают, что царь должен иметь дворец...
"борьба со взяточничеством в стране стала чуть лучше", ну да, ну да... Путинский же родственник замутил некую партию борьбы с коррупцией...
Надо же как-то оправдывать существование гульфик-фюрера.Даже удивительно, что в лидерах Дания, а не ануслизеры Украина с Грузией.
29.01.2021 08:10
- гость -
Не, ну я тоже считаю, что наш пересидент должен иметь дворец - мавзолей с надписью: "Он 20 лет грабил свой народ!"
Радостного мало.
Нисколько не защищая нашу власть замечу, что коррупция - основополагающий базис капитализма, на ней всё держится. Капиталисты же о чём твердят постоянно? О правах личности, о примате личных потребностей над общественными. Ну так отсюда совершенно логично проистекает, что любая личность должна заботиться о себе любимом и о своём кармане. Пчёлы никак не могут бороться против мёда. Если надо победить коррупцию, без коммунистов (настоящих) не обойтись вообще никак. Что касается "просвещённой" Европы и США, то там с коррупцией полный порядок, её масштабы превосходят всяческое воображение, просто она там узаконена, уложена в цивилизованное, так сказать, русло, и называется "лоббированием" и всякими прочими словами, что сути не меняет. Высокий уровень жизни там объясняется тем, что золотой миллиард живёт за счёт разграбления остальной планеты, и Россию в этот миллиард без новой мировой войны никто не пустит.
Пока это только у Китая получается, но с ним воевать вряд ли кто рискнёт.
Позорище!